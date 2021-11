Violento scontro tra auto e moto a Bergamo: muore un uomo di 39 anni Questa mattina a Bergamo in viale Giulio Cesare un motociclista di 39 anni ha perso la vita in un incidente. Nulla sono serviti i tempestivi soccorsi: i sanitari una volta sul posto non hanno potuto far altro che confermare il decesso dell’uomo. Su quanto accaduto, per capire anche eventuali responsabilità, ora indaga la polizia. Stando a una prima ricostruzione si è trattato di uno violento scontro tra auto e moto.

A cura di Giorgia Venturini

immagine di repertorio

Violento scontro questa mattina tra auto e moto. È accaduto a Bergamo in viale Giulio Cesare vero le 7: nell'impatto un motociclista di 39 anni ha perso la vita. Nulla sono serviti i tempestivi soccorsi: i sanitari una volta sul posto non hanno potuto far altro che confermare il decesso dell'uomo. Su quanto accaduto, per capire anche eventuali responsabilità, ora indaga la polizia.

I sanitari hanno confermato il decesso sul posto

Stando a una prima ricostruzione si è trattato di uno violento scontro tra auto e moto. Automobilista e passanti hanno allertato subito il 118: medici e paramedici sono arrivati sul luogo dell'incidente con automedica e ambulanza. Purtroppo tutti i tentativi di rianimarlo non sono serviti a salvare la vita al centauro: pochi secondi dopo è stato dichiarato il decesso. Nelle prossime ore gli agenti faranno luce su quanto accaduto: alla guida dell'auto c'era una donna che non è riuscita a evitare la moto. L'automobilista dallo scontro è uscita illesa, non è stato necessario per lei il trasferimento in ospedale.

Uomo di 56 anni si schianta contro un palo con lo scooter e muore

Solo due sere fa un uomo di 56 anni, padre di due figli, è morto dopo essersi schiantato con il suo scooter contro un palo: subito è stato trasferito all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia, in provincia di Como, in condizioni disperate. Martedì sera Bazzanini stava percorrendo sul suo maxi-scooter via Varesina a Como, nel quartiere Rebbio, quando per cause da accertare ha perso il controllo del mezzo. Il 56enne è stato sbalzato sull'asfalto e ha urtato contro un cordolo in cemento e poi contro un palo, perdendo i sensi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno trovato l'uomo in condizioni disperate: nonostante fosse in arresto cardio-circolatorio sono però riusciti a rianimarlo e lo hanno trasportato d'urgenza al Sant'Anna. Qui però i medici non sono riusciti a salvargli la vita.