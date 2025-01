Violenta l’ex fidanzata, condannato: “È entrato in casa mia, mi ha spinta sul divano e mi ha stuprata”

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Un uomo di 42 anni è stato condannato dal tribunale di Varese a sei anni di reclusione perché accusato di violenza sessuale sull'ex fidanzata. I due avrebbero avuto una breve relazione nel 2020. Il 42enne, che dovrà risarcire la donna con quindicimila euro, ha sempre negato le accuse. L'imputato ha rischiato però una pena ancora più alta considerato che la Procura gli aveva contestato il reato di stalking.

"Mi ha spinta sul divano e mi ha costretta ad avere un rapporto", ha raccontato la giovane durante un'udienza che si è svolta a giugno. E ancora: "Era sopra di me, non potevo spostarlo. E dopo mi ha pure detto ‘Ringrazia che non ti ho messo incinta'". I fatti, come riportato dal quotidiano La Prealpina, risalgono al periodo tra settembre 2020 e marzo 2021. La giovane, a un certo punto, avrebbe deciso di interrompere la relazione ma l'uomo non avrebbe accettato la sua decisione. Avrebbe quindi iniziato a perseguitarla con telefonate, e-mail, lettere e mazzi di fiori. L'avrebbe seguita fino al suo luogo di lavoro e avrebbe affittato un camion vela dove avrebbe fatto installare immagini di coppie felici e messaggi d'amore.

La donna, spaventata, avrebbe quindi deciso di cambiare le proprie abitudini di vita a causa del costante stato di ansia e paura nel quale era costretta a vivere. Da qui, la decisione dei magistrati di contestare il reato di stalking. L'ipotesi è però poi caduta perché la donna, nella speranza di porre fine alle condotte dell'uomo, ha poi deciso di ritirare la querela. Un giorno, l'uomo – approfittando del cancello automatico aperto – sarebbe entrato nell'appartamento di lei e l'avrebbe violentata. Per questo episodio è stato quindi condannato a sei anni. Il legale del 42enne, che ne aveva chiesto l'assoluzione, si è detto pronto a impugnare la sentenza in appello.