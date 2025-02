video suggerito

Ragazzino di 15 anni violentato più volte da una coppia: marito e moglie condannati Un ragazzino di quindici anni è stato violentato sessualmente da una coppia in provincia di Como. Marito e moglie sono stati condannati.

A cura di Ilaria Quattrone

Un uomo e una donna sono stati condannati dal giudice dell'udienza preliminare di Como, Walter Lietti, perché accusati di aver violentato un ragazzino di quindici anni. La donna, una 55enne, dovrà scontare una pena di cinque anni e otto mesi di reclusione perché accusata di violenza sessuale aggravata. L'uomo, un 62enne, ne dovrà scontare quattro. Entrambi sono stati condannati con rito abbreviato.

Gli episodi contestati sarebbero avvenuti tra gennaio e giugno 2021. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, inizialmente sarebbe stata solo la donna a costringere il ragazzino a subire atti sessuali si sarebbe appartata con l'adolescente in un magazzino dove poi sarebbero avvenute le violenze. In un'occasione, gli abusi sarebbero avvenuti su un'automobile. Infine è successo che marito e moglie avrebbero commesso atti sessuali davanti al ragazzo e poi lo avrebbero costretto a subirli.

Dopo alcune settimane, il quindicenne ha scelto di raccontare tutto alla madre. Entrambi si erano quindi presentati dai carabinieri della Tenenza di Mariano Comense. Dopo la denuncia, erano scattate le indagini coordinate dalla sostituta procuratrice di Como Antonia Pavan. Erano stati quindi acquisiti telefoni e pc per trovare video ed erano anche stati fatti alcuni sopralluoghi negli ambienti indicati dal 15enne per vedere se la sua descrizione corrispondeva allo stato dei luoghi. Poi aveva testimoniato in incidente probatorio. La coppia ha sempre negato tutte le accuse.