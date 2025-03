video suggerito

Denuncia di essere stato abusato da bimbo dal compagno della babysitter: “Mi mancava l’aria, pensavo fosse colpa mia” Un uomo di 67 anni è accusato di aver abusato di un ragazzo, che all’epoca dei fatti era minorenne, e una bimba di 5 anni. Le violenze sarebbero però avvenute a distanza di dieci anni l’una dall’altra. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un uomo di 67 anni è accusato di aver abusato due persone, un 18enne – che all'epoca dei fatti era minorenne – e una bimba di cinque anni. Le violenze sarebbero però avvenute a distanza di dieci anni l'una dall'altra. Una delle vittime ha infatti appena iniziato la scuola elementare mentre l'altra è ormai maggiorenne. Il 67enne, finito a processo, sarebbe il compagno della babysitter, alla quale le famiglie affidavano i figli. Ieri, lunedì 17 marzo, si è svolta un'udienza in tribunale a Bergamo.

Le indagini sono partite da una donna, la mamma di una bimba di cinque anni. La piccola ha raccontato quanto aveva subito. Un giorno, infatti, quando è andata a prenderla dalla baby sitter, la piccola le avrebbe detto: "Sono arrabbiata con lui, mi ha chiesto di spalmargli la crema sul pipino". In quel frangente, si sarebbe fatta ripetere quanto detto. E le avrebbe chiesto di ripeterlo una terza volta davanti al marito.

Come riportato dal quotidiano Il Corriere della Sera, la coppia avrebbe poi coperto che l'uomo avrebbe spalmato la crema sulla bimba in diverse occasioni. A quel punto, la coppia ha deciso di telefonargli: "È lei che mi segue in bagno, chissà cosa vede in casa vostra". In un'altra occasione, la piccola avrebbe visto una banana in televisione e avrebbe detto: "È come il pipino" dell'uomo e avrebbe mostrato anche come l'avrebbe toccato.

Due mesi dopo quella denuncia, ne sarebbe arrivata un'altra dal padre di un ragazzo, da poco diciottenne. Ha spiegato che da anni aveva problemi di dolori al petto e allo stomaco. La madre è riuscita poi a farsi raccontare cosa avesse: a lei avrebbe raccontato che quando aveva sei anni il compagno della baby sitter gli avrebbe mostrato un porno e ci sarebbero stati atti sessuali di diversa natura.

"Ho cominciato a stare male, mi mancava l'aria, ho perso dieci chili. Non lo dicevo a nessuno perché mi vergognavo e pensavo che fosse colpa mia", ha detto il ragazzo in aula. Lunedì, in modalità protetta e con una psicologa, sarà sentita la bambina.