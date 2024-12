video suggerito

Conosce una ragazza online, la incontra a Milano e poi la molesta: arrestato per violenza sessuale Un ragazzo di 27 anni è stato condannato a quattro anni di carcere perché accusato di aver molestato una ragazza a Milano che aveva conosciuto su un sito di incontri.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Nei giorni scorsi un uomo di 27 anni è stato condannato a quattro anni di carcere perché accusato di violenza sessuale nei confronti di una sua coetanea. I due, stando a quanto ricostruito dagli investigatori, si sarebbero conosciuti su un sito di incontri. Si sarebbero poi dati appuntamento a casa del 27enne che si trova a Milano. Ed è proprio lì, che il ragazzo avrebbe provato a trattenere la giovane con la forza e a molestarla.

La vittima sarebbe stata anche toccata nelle parti intime. Fortunatamente è riuscita a scappare da quell'abitazione e, in un evidente stato di choc e paura, ad andare a chiedere aiuto alle forze dell'ordine. Sono stati subito avviate le indagini coordinate dalla Procura del tribunale di Milano e nei giorni scorsi l'uomo è stato condannato a quattro anni di reclusione.

Per questo motivo, proprio per eseguire la pena, gli investigatori lo hanno arrestato. Il 27enne è stato rintracciato a Olbia dove si è nel frattempo trasferito. Gli agenti del commissariato locale lo hanno fermato sul luogo di lavoro in una attività commerciale. Il ragazzo è stato trasferito nel carcere di Sassari dove dovrà scontare la condanna.