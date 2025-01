Costringe una 12enne a subire atti sessuali: condannato un uomo di 71 anni

video suggerito

Foto di repertorio

Nella giornata di oggi, martedì 21 gennaio, è stato condannato a un anno e dieci mesi un uomo di 71 anni che era accusato di aver costretto una ragazzina di appena dodici anni a subire atti sessuali. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, l'avrebbe infatti sia baciata che palpeggiata nelle parti intime. I fatti risalgono a fine maggio 2022 quando i due si trovavano in una località dell'Alta Valtellina, nel territorio della provincia di Sondrio.

La giovane aveva raccontato alla madre che l'uomo l'aveva prima baciata e poi, dopo averla avvicinata, le aveva infilato le mani nei pantaloni e nella biancheria. Aveva poi insistito affinché anche la dodicenne lo toccasse nelle parti intime. La donna, dopo aver ascoltato le terribili parole della figlia, aveva deciso di recarsi dai carabinieri per sporgere denuncia. I militari avevano così avviato subito le indagini e scoperto che quanto affermato dalla piccola fosse vero: a confermarlo infatti alcuni filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza presenti nel paese.

Il 71enne è stato così accusato di violenza sessuale. Come riportato dal quotidiano La Provincia di Sondrio, ha poi deciso di patteggiare. Ha quindi ottenuto lo sconto di un terzo sulla pena. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sondrio ha poi concesso la condizionale della pena e lo ha obbligato a partecipare a un percorso di recupero presso il Centro per il trattamento delle condotte lesive e violente organizzato dall'Azienda socio sanitaria Valtellina e Alto Lario entro un anno dalla irrevocabilità della sentenza. Inoltre è stato dichiarato interdetto in perpetuo da qualsiasi ufficio che si occupi di tutela, curatela e amministrazione di sostegno. È stato anche sospeso da qualunque incarico nelle scuole e in ogni ufficio, istituzione e struttura frequentate soprattutto da minori.