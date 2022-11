Vincenzo Dascanio Spiga Express: gli orari e cosa vedere nel temporary shop per Natale 2022 Una stazione dei treni in stile primo Novecento, illuminata dalle luci del Natale. All’interno del temporary store in via della Spiga 30 fiori freschi, addobbi, oggetti per la tavola e arredi, candele, giochi e tante idee regalo per le feste.

(Instagram)

Il fascino del secolo appena trascorso, in un viaggio all'indietro nei decenni. La macchina del tempo è all'interno del nuovo nuovo temporary store di Vincenzo Dascanio che, anche quest’anno, fino al 9 gennaio celebra la magia del Natale accogliendo i visitatori in un luogo da favola: in via della Spiga 30 a Milano, sette giorni su sette dalle 10 alle 19.

Un po' esotico d'altri tempi come l'Orient Express, un po' londinese come i grandi magazzini Harrods sotto Natale, un po' pellicola di Wes Anderson. È il treno Spiga Express, fermo in attesa dei passeggeri per iniziare una leggendaria avventura a bordo delle sue carrozze. Tutto sa del glorioso passato della Golden Age: dagli orologi alle valigie coloniali, dalle vecchie macchine da scrivere alle lampade in ottone, fino alle tappezzerie e alla boiserie in legno lucido. E ancora facchini dai guanti bianchi, agoni rivestiti di sete e velluti, eleganti passeggeri in abito da sera che sorseggiano champagne.

Cosa si trova all'interno del temporary storie di Vincenzo Dascanio a Milano

Lo store è uno spazio d’atmosfera e contemporaneamente un’esclusiva galleria di piccole botteghe, disposte su tre piani, che propongono una raffinata selezione di prodotti firmati Vincenzo Dascanio: fiori freschi, addobbi, oggetti per la tavola, vasi, complementi d’arredo, candele e profumatori d’ambiente, giochi e oggetti regalo dedicati ai più piccini e alcune leccornie. Il kit perfetto per accogliere gli ospiti durante le festività di dicembre, o il regalo azzeccato da lasciare sotto l'albero.

Al piano terra, nella sala d’attesa della stazione, è possibile inoltre rilassarsi tra i velluti e le luci soffuse del VD Café, anch’esso fedele allo stile dell’epoca. Proposte gourmet a pranzo, caffè e the selezionati, ricca carta degli aperitivi: ce n'è per tutti i gusti e per tutti gli orari della giornata.

Come sono gli interni del treno Spiga Express a Milano

E se l'anno scorso gli spazi di via della Spiga 30 erano stati allestiti dal celeberrimo designer Vincenzo Dascanio come "A casa di nonna Luisa", secondo gli imperativi del gusto milanese delle "sciure" del centro, quest'anno l'atmosfera è quella del viaggio, delle partenze, delle nuove avventure. In poche parole: quella della stazione dei treni.

La sala d’attesa, la biglietteria, il deposito bagagli, il vagone ristorante, la galleria commerciale, la banchina, la parruccheria fino all’ufficio del capo stazione e degli oggetti smarriti. I vari ambienti riproducono fedelmente una stazione d’epoca grazie allo studio meticoloso e all’attenta ricerca di arredi e dettagli.

Chi è il designer Vincenzo Dascanio

Set e flower designer di sangue pugliese ma milanese doc da più di due decenni, 45 anni, Vincenzo Dascanio è il punto di riferimento delle celebrità meneghine e non solo. A lui si rivolge infatti ogni anno Chiara Ferragni, per l'albero di Natale (un abete enorme, ricoperto da luci e festoni per un valore di oltre 3mila euro) e per le feste di compleanno. Ad affidarsi a lui a occhi chiusi, tra le tante altre, anche le neo spose Elettra Lamborghini, Giorgia Palmas, Beatrice Valli.

Gli orari di apertura dello store di Vincenzo Dascanio in via della Spiga 30

Il negozio in stile primo Novecento è aperto a Milano (in via della Spiga 30, zona Montenapoleone) dal 10 novembre al 9 gennaio, sette giorni su sette. L'orario, dalle ore 10 alle 19.