Accensione riscaldamento in Lombardia 2022-23: date e orari in zona E e F A Milano i riscaldamenti si potranno accendere dal 22 ottobre per 13 ore al giorno e verranno spenti il 7 aprile 2022. Nella maggior parte delle città lombarde si trovano in zona E, solo alcune in zona F e non avranno limitazioni.

Ancora pochi giorni e poi a Milano si potranno accendere i riscaldamenti. Le date in Italia non sono uguali: la penisola è divisa in zone che prevedono periodi di accensione diversi. La città capoluogo della Lombardia rientra nella zona E: qui i riscaldamenti si potranno accendere dal 22 ottobre per 13 ore al giorno e verranno spenti il 7 aprile 2022. Altre città lombarde sono in zona F e non hanno alcun tipo di limitazioni.

Secondo quanto previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale, il ministro uscente della Transizione Ecologica Roberto Cingolani ha firmato il decreto che prevede anche la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati. I milanesi, così come il resto degli italiani, dovranno prepararsi a un'ora in meno di riscaldamento al giorno e riscaldamenti accesi per un periodo più breve. La stagione invernale sarà accorciata di 15 giorni.

Si trattano di nuove regole che riguardano chi ha il riscaldamento centralizzato e prevedono anche l'abbassamento di un grado dei riscaldamenti.

Quasi tutta la Lombardia in zona E: quando si accendono i riscaldamenti a Milano

Gran parte dei Comuni della Lombardia fanno parte della zona E, così come alcune città del Piemonte e dell'Emilia Romagna. Nel dettaglio, nella zona E sono incluse le seguenti città lombarde: Milano, Bergamo, Brescia e Como. Qui le temperature si abbasseranno ancora di più nei prossimi giorni e per questo la legge prevede la possibilità di tenere accesi i riscaldamenti centralizzati dal 22 ottobre al 7 aprile per una durata giornaliera massima di tredici ore.

Quali città lombarde si trovano in zona F: riscaldamento senza limiti orari

Le province invece della Lombardia più fredde, come Sondrio. Per questo gli impianti di riscaldamento centralizzati possono essere accesi e spenti senza alcuna limitazione. Interessati a questa zona sono anche alcuni municipi della bergamasca, del bresciano e del varesotto. Si trattano principalmente di comuni di montagna, quelle della zona pre-alpina o alpina, dove le temperature sono molto più fredde.