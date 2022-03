Villasanta, raggiungono l’Italia nascosti in un tir pieno di pneumatici: soccorsi quattro afgani A chiamare i carabinieri è stato l’autista del camion che si è insospettito dopo aver sentito dei rumori.

A cura di Giorgia Venturini

Hanno raggiunto l'Italia su un furgone proveniente dalla Romania e nascondendosi tra pigne di pneumatici. Questo il viaggio che hanno fatto quattro persone di origine afgane, tra cui anche un minore. Stando alle indagini dei carabinieri, a scoprire tutto per primo è stato l'autista del mezzo pesante: il conducente del veicolo poco prima dell'arrivo a destinazione ha notato dei rumori provenienti dall'interno del rimorchio dove stavano riposte le gomme. Così immediatamente ha chiamato i carabinieri.

L'intervento dei carabinieri

I fatti sono successi ieri 9 marzo a Villasanta, paese in provincia di Monza e Brianza. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della stazione di Arcore e Villasanta che hanno trovato le quattro persone all'interno del furgone: sono stati fatti scendere e soccorsi. Successivamente sono stati sottoposti a tampone Covid, risultato negativo. Poi sono stati portati in caserma per essere sottoposti a identificazione. Resta ancora tutto da chiarire come sia avvenuto il viaggio e quale destinazione volevano raggiungere.

Il tragico viaggio dei 39 vietnamiti trovati morti in un camion

Solo qualche mese fa a Cinisello Balsamo era stato rintracciato ed arrestato l'autista del camion al cui interno erano state trovate morte 39 persone nel 2019 in Inghilterra. Trentanove cittadini vietnamiti ammassati e che erano tragicamente morti con la speranza di poter avere una vita migliore. Dalle indagini è emerso che Dragos è membro di un'organizzazione criminale esperta in immigrazione clandestina: secondo gli inquirenti, avrebbe fornito per diverso tempo il proprio camion per far entrare irregolarmente i migranti. In questo caso specifico, lo aveva dato proprio per fare arrivare i 39 migranti vietnamiti in Europa. Purtroppo però per loro il viaggio è stato fatale.