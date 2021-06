in foto: Un frame del video dell’arresto (Fonte: Questura)

Un tir dell'orrore. È così che è stato descritto il camion rintracciato in Inghilterra e al cui interno erano stati trovati i corpi di 39 persone nel 2019. Trentanove cittadini vietnamiti ammassati e che erano tragicamente morti con la speranza di poter avere una vita migliore. Oggi, sabato 12 giugno, il proprietario di quel mezzo è stato rintracciato e arrestato a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano.

L'uomo è stato trovato a Cinisello Balsamo

L'arresto è avvenuto nell'ambito di un'attività di cooperazione internazionale tra la polizia inglese dell'Essex, l'esperto per la sicurezza a Roma, il servizio per la cooperazione internazionale di polizia della direzione centrale della polizia criminale e i poliziotti della squadra mobile di Milano e del Commissariato "Cinisello Balsamo". A essere arrestato è Stefan Damian Dragos, cittadino romeno di 28 anni destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dal Regno Unito.

Accusato di favoreggiamento all'immigrazione clandestina

Dalle indagini è emerso che Dragos è membro di un'organizzazione criminale esperta in immigrazione clandestina: secondo gli inquirenti, avrebbe fornito per diverso tempo il proprio camion per far entrare irregolarmente i migranti. In questo caso specifico, lo aveva dato proprio per fare arrivare i 39 migranti vietnamiti trovati poi morti tra il 23 e il 24 ottobre 2019. Il 28enne è accusato di favoreggiamento all'immigrazione clandestina e rischia una pena massima di quattordici anni di reclusione.

Il messaggio di una delle vittime: Muoio perché non riesco a respirare

Tra le vittime, c'era la 26enne Pham Thi Tra My che era riuscita a mandare un ultimo messaggio alla madre: "Mi dispiace mamma. il mio viaggio all'estero non è riuscito. Mamma, ti voglio tanto bene! Muoio perché non riesco a respirare…". Il fratello aveva poi rivelato che proprio per quel viaggio, la famiglia aveva pagato trentamila sterline ai trafficanti. In Regno Unito non è la prima volta che accadono episodi del genere: anche nel 2000 era stato trovato un camion con 58 migranti morti.