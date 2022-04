Svizzeri in coda in Italia per fare il pieno: niente più benzina in alcuni distributori di confine Il costo della benzina e del gasolio in Svizzera si aggira attorno ai due euro o, spesso, è di poco superiore. Per questo motivo, molti hanno deciso di varcare il confine e fare il pieno in alcuni distributori di confine.

A cura di Ilaria Quattrone

Benzina esaurita in alcuni distributori al confine: è accaduto a Marchirolo, Luino, Cunardo e anche in alcune stazioni che si trovano a Varese o Tradate. Il presidente provinciale della Faib, Massimo Sassi, ha spiegato – come riporta il quotidiano VareseNews – che in trentacinque anni non aveva mai visto un "pendolarismo della benzina al contrario".

Le vendite di carburante sono raddoppiate

Il carburante esaurito è conseguenza del fatto che molti gestori non sono abituati a gestire la mole di benzina richiesta: "Per far fronte a livelli così alti alcuni distributori dovrebbero sostenere investimenti elevati", spiega ancora Sassi. Investimenti che però non tutti possono affrontare. Sempre sulla base di quanto scrive VareseNews, le vendite di carburante in tutto il confine sono raddoppiate.

Il costo della benzina e del gasolio in Svizzera

La causa è, come sempre, il costo del carburante: in Svizzera questo è arrivato intorno o poco sopra ai due euro mentre in Italia si sono abbassati grazie all'intervento del Governo che ha disposto il taglio provvisorio delle accise. Il presidente provinciale però non nasconde la sua preoccupazione: "Ancora non sappiamo se il Governo proseguirà su questa linea alla scadenza del provvedimento". In attesa di sapere cosa accadrà dopo il 20 aprile, Sassi spiega che si iniziano a vedere i primi effetti: le persone, negli ultimi tempi, hanno la tendenza di fare perennemente il pieno per tenere il serbatoio pieno approfittando così dei prezzi e l'altra è che, già dalla prossima settimana, si potrebbe assistere nuovamente alla corsa ai rifornimenti.