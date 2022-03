Scende il prezzo della benzina a Milano, ma in alcuni distributori è ancora sopra i 2 euro al litro Scende il prezzo della benzina, ma non ovunque. A Milano diversi distributori mantengono ancora prezzi superiori ai 2 euro al litro, e alcuni arrivano addirittura a oltre 2,5 euro. Ecco i distributori più cari e i più economici.

A cura di Francesco Loiacono

Un distributore Q8 in via Novara a Milano (Foto: Fanpage.it)

Cala finalmente il prezzo della benzina, ma non ovunque. La maggior parte dei distributori di Milano si è adeguata al calmieramento dei prezzi dovuto alla decisione del governo di tagliare per un mese una parte delle accise, che gravano sul prezzo finale alla pompa. In città i prezzi sono così scesi generalmente attorno a 1,7-1,8 euro al litro, sia per la benzina sia per il gasolio, ma non tutti i distributori si sono subito adeguati a questo decremento.

Diversi i distributori con prezzi ancora alle stelle

Ad esempio in via Novara, come documentato da Fanpage.it, ieri un distributore a marchio Q8 che prevede esclusivamente il servizio (quindi non la modalità self, prevista in un distributore gemello poco più avanti), riportava ancora un prezzo al litro superiore ai 2 euro sia per la benzina sia per il gasolio: 2,05 per entrambi i tipi di carburante. Non è comunque l'unico distributore della città in cui il prezzo del carburante si è mantenuto alto: ci sono anzi delle pompe di benzina dove il costo al litro è ancora molto elevato. Stando al sito Osservaprezzi carburante del ministero dello Sviluppo economico, ieri in un distributore in via Caracciolo per un litro di benzina o di gasolio costava 2,568 euro. Prezzi superiori ai due euro al litro si trovano ancora oggi anche al distributore Eni in corso Sempione, o al distributore (sempre Eni) dell'area di servizio Cascina Gobba Ovest sulla Tangenziale Est di Milano.

I distributori più convenienti di Milano

Ci sono per fortuna anche i distributori che hanno abbassato i prezzi e che puntano ad attirare adesso il maggior numero dei clienti. Sempre secondo Osservaprezzi, il più economico della città risulta al momento il distributore Q8 in via Ripamonti 591: benzina e gasolio al self service costano oggi 1,694 al litro. Anche il distributore self-service Tamoil di via Varesina ha prezzi concorrenziali: ieri (ultimo aggiornamento), un litro di benzina costava 1,694 euro mentre per un litro di gasolio si spendevano 1,709 euro.