Prezzi della benzina alle stelle a Milano: oltre i due euro al litro anche al self e in periferia A Milano i prezzi della benzina sono ormai schizzati a oltre due euro al litro anche nei distributori self-service della periferia, solitamente i più economici. Ecco dove conviene ancora fare rifornimento.

A cura di Francesco Loiacono

I prezzi di un distributore in viale Certosa a Milano (Foto: Fanpage.it)

Il caro-prezzi, e in particolare il caro-benzina, è ormai una realtà con la quale gli italiani e non solo stanno facendo i conti da settimane. A Milano uno dei segni più tangibili dell'aumento dei prezzi è proprio il costo della benzina, aumentato a dismisura negli ultimi giorni. Il caro energia e la guerra in Ucraina stanno spingendo i prezzi del carburante alle stelle, tanto che ormai per un litro di benzina è praticamente impossibile spendere meno di due euro. Anche nei distributori self-service in periferia, solitamente i meno cari, il prezzo di un litro di benzina è salito sopra i due euro. Nelle pompe di benzina più piccole del centro città, solitamente più costose, il prezzo è ancora più alto. Anche il gasolio è aumentato: per un litro di diesel si sfiorano i due euro.

Dove sono i distributori più convenienti

Secondo il sito www.prezzibenzina.it, restano pochi i distributori della città e dell'hinterland dove si riesce a pagare un litro di benzina meno di due euro: tra quelli segnalati ci sono l'Esso di via Gallarate e i due distributori Eni di via Eritrea (a Quarto Oggiaro) e di via Sempione a Pero, all'ingresso della città. Negli stessi distributori conviene anche fare rifornimento di gasolio.

Il caso del distributore di Corbetta con la benzina a 5 euro al litro

Pagare un litro di benzina più di euro è diventata la quotidianità. La speranza è che però, prima o poi, la corsa dei prezzi del carburante si fermi e non arrivi alla cifra record che si è vista domenica in un distributore di Corbetta, nel Milanese, dove un litro di benzina è arrivato a quasi cinque euro. Si è trattato però solo di un errore, come ha comunicato in seguito il sindaco della cittadina, Marco Ballarini, che aveva denunciato sui propri social l'accaduto. Chi ha fatto benzina a quel prezzo stratosferico sarà rimborsato. Con la speranza, come ha ironizzato lo stesso sindaco, che i cinque euro al litro non siano una fosca premonizione sul futuro prossimo.