Continua a salire il prezzo della benzina: super a 2,29 euro al litro e diesel a 2,17 in un self service Continua a salire il prezzo della benzina e del diesel a Milano. Anche nei distributori self service di periferia il costo per un litro è di molto superiore ai due euro.

A cura di Francesco Loiacono

Foto: Fanpage.it

Due euro e 29 per un litro di benzina. Questo è uno dei prezzi più alti che si possono pagare a Milano per fare rifornimento. Il caro-prezzi sta iniziando a preoccupare seriamente tutti i cittadini, alle prese con i rincari per l'energia e i generi alimentari, e nello specifico gli automobilisti e chi utilizza veicoli per lavoro, che vedono concretamente sui display dei distributori di carburante come, di giorno in giorno, i prezzi stiano schizzando verso l'alto. In pochi giorni prima si è superata la soglia "psicologica" dei due euro al litro, e adesso si punta decisamente verso i 2,50 euro. Il tutto anche nei distributori di periferia, e soprattutto self service, dove i prezzi sono solitamente più bassi: il costo di 2,29 euro al litro per la benzina (e di 2,17 euro per un litro di diesel) è infatti relativo a un distributore self in via Novara, vicino allo stadio di San Siro, come può documentare Fanpage.it.

Foto: Fanpage.it

Il prezzo di un litro di benzina è ormai superiore ovunque ai due euro

Anche in altri distributori la situazione non è molto differente: come si può vedere sul sito del Ministero dello sviluppo economico (Mise), dove sono indicati i prezzi di tutti i distributori di Italia, a Milano città solo in uno un litro di benzina al self service è ancora sotto i due euro. Gli altri in cui i prezzi risultano più bassi non hanno valori aggiornati, e dunque non sono attendibili. Nel Milanese c'era stato anche un caso legato a un distributore di Corbetta in cui un litro di benzina era arrivato a sfiorare i cinque euro, ma si è trattato solo di un errore di programmazione: chi ha fatto benzina a quel costo esorbitante sarà rimborsato.