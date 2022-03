Prezzo choc a un distributore, benzina venduta a quasi 5 euro al litro A Corbetta, in provincia di Milano, in un distributore la benzina è arrivata a quasi cinque euro al litro. Dopo le segnalazioni di alcuni automobilisti, del caso si è occupato il sindaco Marco Ballarini che ha chiarito la vicenda. Ecco cosa è successo.

A cura di Francesco Loiacono

La foto del distributore incriminato (Facebook: Marco Ballarini)

C'è il caro prezzi, certo. Ma vedere la benzina a quasi cinque euro al litro è stato un vero choc per alcuni automobilisti. È successo ieri a Corbetta, in provincia di Milano, dove un distributore di benzina ha venduto il carburante al prezzo esorbitante di 4,989 euro al litro. A far scoppiare il caso è stato il sindaco di Corbetta, Marco Ballarini, che dopo aver ricevuto diverse segnalazioni dai suoi cittadini ha pubblicato sulla propria pagina Facebook le foto del distributore e ha annunciato che avrebbe chiesto chiarimenti al titolare della pompa di benzina. "Mi avete segnalato in tanti questa situazione davvero inquietante per i nostri portafogli. Già fa rabbia vedere la benzina a 2 euro al litro, ma addirittura trovarla alla Esso sulla provinciale a 4,989 euro al litro è un incubo!", aveva scritto il sindaco, aggiungendo ironicamente: "Spero non sia una premonizione".

È stato un errore: gli automobilisti che hanno pagato di più la benzina saranno risarciti

Fin dall'inizio il primo cittadino aveva ipotizzato che potesse essersi trattato di un errore di programmazione o di un malfunzionamento della pompa di benzina, facente parte di un distributore Esso sulla ex strada statale 11 a Corbetta. Questa mattina il sindaco, mantenendo fede alla promessa fatta ai suoi concittadini, ha contattato il gestore che gli ha confermato che si è trattato di un errore. A tutti gli automobilisti che hanno fatto benzina a un prezzo maggiorato spetterà adesso un rimborso: basterà recarsi di persona al distributore o mandare una mail all'indirizzo informazioni@autogrill.net allegando la foto della ricevuta dove è indicato il prezzo maggiorato del carburante. "A seguito delle verifiche rimborseranno quanto pagato in più a chi spetta", ha scritto Ballarini, che ha concluso: "Tutto è bene quel che finisce bene, anche se pagarla comunque 2 euro al litro non è divertente".