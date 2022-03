Quanto costa la benzina a Milano e in Lombardia: i prezzi aggiornati dei distributori I prezzi di benzina e diesel sono ormai alle stelle. Ecco come e dove trovare i distributori più economici a Milano e in Lombardia.

A cura di Francesco Loiacono

Il caro-carburante è ormai una realtà con la quale i cittadini si confrontano quotidianamente. Anche Milano e la Lombardia stanno risentendo dell'aumento dei prezzi della benzina e del diesel (che ad oggi 10 marzo in molti distributori è arrivato allo stesso prezzo della benzina super e in alcuni casi lo ha superato). Gli incrementi sono iniziati già prima della guerra in Ucraina, ma l'invasione della Russia e il precipitarsi degli eventi bellici hanno esacerbato la situazione e adesso a Milano e in Lombardia è ormai impossibile trovare un distributore che venda la benzina a meno di due euro al litro, anche in modalità self.

Quanto costa oggi la benzina a Milano e in Lombardia

Per monitorare in tempo reale l'andamento dei prezzi e trovare quali sono le pompe di benzina più convenienti può essere utile consultare il sito Osservaprezzi carburanti del Ministero dello sviluppo economico. Il portale, come spiegato, consente "di consultare in tempo reale i prezzi di vendita dei carburanti effettivamente praticati presso gli impianti di distribuzione situati nel territorio nazionale, così come comunicati dai gestori dei punti di vendita settimanalmente o nei casi di aumenti infrasettimanali". I titolari dei distributori sono infatti obbligati a comunicare i prezzi praticati per tutte le tipologie di carburanti (benzina, gasolio, gpl e metano, compreso quello proveniente da rigassificazione L-GNC e quello erogato in forma liquida GNL) e per tutte le forme di vendita, sia servito sia self-service.

Dove risparmiare sulla benzina in Lombardia

Facendo una rapida analisi dal sito del Mise si vede che ad oggi i distributori di benzina (e di gasolio) più convenienti della Lombardia si trovano a Livigno, in provincia di Sondrio. Non è una sorpresa: la nota località sciistica gode infatti dello status di zona extradoganale e all'interno del suo territorio non si pagano né l'Iva su diversi prodotti né le accise sul carburante, che sono uno dei "balzelli" che fanno lievitare (anche in tempi non di crisi) il prezzo della benzina in Italia. Nei distributori di Livigno il prezzo della benzina è attualmente di 1,36 euro al litro, quello del diesel è di 1,25 euro al litro. Altrove in Lombardia, considerando i distributori che hanno fornito prezzi aggiornati (ve ne sono alcuni ancora fermi al 2021 o al 2020, probabilmente non più in attività), spicca il "caso" del distributore Ip di via delle Valli a Bergamo dove il prezzo di benzina e diesel risulta essere fermo rispettivamente a 1,50 e 1,40 euro al litro. Potrebbe trattarsi anche di un "difetto" di comunicazione: a Piadena (Cremona), secondo distributore più conveniente, il prezzo del carburante in modalità self è infatti significativamente più alto di quello in modalità servito (che solitamente invece costa di più). Un litro di benzina costa 2,12 euro al self e 1,54 euro servito, mentre un litro di gasolio costa 2,14 euro al self e 1,80 euro servito.

I distributori più convenienti a Milano

Per quanto riguarda Milano e provincia, il distributore più conveniente, stando ai prezzi aggiornati al 10 marzo 2022, risulta essere l'Esso di via Rombon: un litro di benzina costa 1,82 euro in modalità self e 2,02 servito, mentre un litro di gasolio costa 1,70 euro al self e 1,90 euro servito. Molto conveniente al momento anche il distributore self-service Ip di via Trento a Corbetta, dove un litro di benzina costa 1,89 euro e un litro di diesel costa 1,82 euro (prezzi aggiornati al 9 marzo).