milano
video suggerito
video suggerito

Viene punto da una vespa, sviene al volante e si schianta contro il guard rail: 87enne in ospedale

Questa mattina un 82enne è stato punto da una vespa a Pontoglio (Brescia). Sapendo di essere allergico, si è precipitato sulla sua ape car per tornare a casa ma nel tragitto è svenuto e si è schiantato contro il guard rail. Si trova sotto osservazione in ospedale.
Fai rumore con noi. Diventa sostenitore
A cura di Alice De Luca
0 CONDIVISIONI
Immagine

Questa mattina a Pontoglio, in provincia di Brescia, un uomo di 82 anni è stato punto da una vespa mentre si trovava in un terreno in campagna. L'uomo, allergico alle punture di vespe, si è messo alla guida della sua ape car per tornare a casa e chiedere aiuto, ma durante il tragitto è svenuto ed è finito contro il guard rail. L'82enne è stato soccorso dal personale sanitario e portato in ospedale in codice rosso.

Tutto è successo nella mattinata di oggi, sabato 30 agosto. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto, sembra che l'anziano stesse lavorando vicino a una piccola cascina nelle campagne quando è stato punto da una vespa. Sapendo di essere allergico, l'uomo si è precipitato alla guida del suo ape car per tornare a casa e prendere l'antidoto o chiedere aiuto. Arrivato all'altezza della rotonda di via Maglio, però, ha perso i sensi e la piccola vettura ha sbandato, finendo contro il guard rail. 

Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'agenzia regionale emergenza e urgenza (Areu) della Lombardia. Il personale del 118 ha prestato una prima assistenza al pensionato, che ha ripreso conoscenza poco dopo l'arrivo dei medici. L'82enne è stato trasportato in codice rosso con gravi traumi agli Spedali Civili di Brescia, dove resta sotto osservazione

Attualità
Brescia
Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Il Pd presenta un’interrogazione sul Leoncavallo: “Perché anticipare lo sgombero senza avvisare il Comune?”
"Mio padre ha trovato lavoro e imparato l'italiano con il Leoncavallo, senza non sarei nata": la storia di Rajaa
Via libera al bando del Comune per la nuova sede del Leoncavallo in via San Dionigi a Milano
Perchè i graffiti del Leoncavallo non possono essere rimossi: Sgarbi li definì "La Cappella Sistina contemporanea"
Quale potrebbe essere il destino del Leoncavallo dopo lo sgombero del 21 agosto
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views