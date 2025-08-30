Viene punto da una vespa, sviene al volante e si schianta contro il guard rail: 87enne in ospedale

Questa mattina un 82enne è stato punto da una vespa a Pontoglio (Brescia). Sapendo di essere allergico, si è precipitato sulla sua ape car per tornare a casa ma nel tragitto è svenuto e si è schiantato contro il guard rail. Si trova sotto osservazione in ospedale.

Tutto è successo nella mattinata di oggi, sabato 30 agosto. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto, sembra che l'anziano stesse lavorando vicino a una piccola cascina nelle campagne quando è stato punto da una vespa. Sapendo di essere allergico, l'uomo si è precipitato alla guida del suo ape car per tornare a casa e prendere l'antidoto o chiedere aiuto. Arrivato all'altezza della rotonda di via Maglio, però, ha perso i sensi e la piccola vettura ha sbandato, finendo contro il guard rail.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'agenzia regionale emergenza e urgenza (Areu) della Lombardia. Il personale del 118 ha prestato una prima assistenza al pensionato, che ha ripreso conoscenza poco dopo l'arrivo dei medici. L'82enne è stato trasportato in codice rosso con gravi traumi agli Spedali Civili di Brescia, dove resta sotto osservazione