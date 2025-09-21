Viene punto da 8 calabroni a Zogno e ha una reazione allergica: 34enne grave in ospedale

Un 34enne è stato ricoverato all’ospedale di Ponte San Pietro di Bergamo per una grave reazione allergica. Il giovane sarebbe stato punto da 8 calabroni mentre si trovava in una zona boschiva di Zogno.

Foto di repertorio

Un 34enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Ponte San Pietro in seguito a una grave reazione allergica nel primo pomeriggio di oggi, domenica 21 settembre. Stando alle prime informazioni, l'uomo si trovava nei pressi di un bivacco a Zogno (in provincia di Bergamo) quando, con una dinamica ancora in fase di accertamento, sarebbe stato punto da otto calabroni. Le sue condizioni sarebbero gravi.

L'incidente si è verificato poco dopo le 13 del 21 settembre in una zona boschiva sopra la frazione Castegnone di Zogno. Sono ancora poche le informazioni in merito alle circostanze di quanto accaduto, ma pare che il 34enne si trovasse poco fuori un bivacco quando è stato punto. I calabroni lo avrebbero colpito otto volte, in più punti del corpo, provocandogli una reazione allergica.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato subito sul posto i soccorsi con un'ambulanza della Croce Rossa di Bonate e l'elicottero decollato da Bergamo in codice rosso. I sanitari hanno prestato le prime cure al 34enne e, poi, lo hanno trasportato con la massima urgenza all'ospedale di Ponte San Pietro, distante pochi chilometri, poco fuori la città di Bergamo.

Il 34enne avrebbe avuto una reazione allergica alle punture, ma non si hanno ancora molte informazioni circa il suo stato di salute. È noto, però, che per la puntura di calabrone si può correre il rischio di accusare sintomi come giramenti di testa, svenimenti, abbassamento della pressione, crampi, nausea, difficoltà a respirare, sensazione di gonfiore alla gola, fino ad avere anche choc anafilattico e rischiare la vita.