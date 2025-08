Viene investito da un camion di fronte al bar, muore un 83enne: sono in corso approfondimenti

Questa mattina un uomo di 83 anni è morto dopo essere stato investito da un camion mentre si trovava fuori da un bar a Lunezzane (Brescia). Le cause dell’incidente non sono ancora chiare ma la Polizia è al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Questa mattina a Lumezzane, in provincia di Brescia, un uomo di 83 anni è morto dopo essere stato investito da un camion mentre si trovava davanti al bar Sant Gregory. Le cause dell'incidente sono ancora da accertare: non è chiaro se il conducente del mezzo pesante, trovandosi nei pressi di una curva, non abbia visto l'anziano e l'abbia urtato per sbaglio. Sul posto dell'accaduto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari per fare luce sulla dinamica dell'accaduto.

L'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 6 agosto, attorno alle 11:50, in via Giuseppe Mazzini, nel quartiere di San Sebastiano. Stando alle prime ricostruzioni, pare che il camion abbia urtato l'83enne facendolo cadere a terra. Sul posto sono stati inviati subito i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori del 118, arrivati con un'ambulanza e un'auto medica, hanno provato a rianimare l'anziano ma dopo diversi tentativi falliti non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati gli agenti della Polizia Stradale, che hanno chiuso la strada e transennato l'area per permettere agli investigatori di svolgere tutti gli approfondimenti necessari a chiarire che cosa sia successo. Proprio a questo scopo, gli agenti avrebbero acquisito anche i filmati delle telecamere della zona.