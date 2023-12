Viene investita in scooter mentre è a Bali per lavoro: finalmente Nicole Del Curto rientra in Italia La ragazza di 22anni è stata sopposto a due operazioni chiurigiche in Indonesia e ora è tornata in Italia per poter fare un delicato intervento maxillofacciale.

Nicole Del Curto è finalmente tornata in Italia, dove potrà concludere il percorso di guarigione iniziato a Bali. La ragazzi di 22 anni, originaria di Chiavenna, in provincia di Sondrio, si trovava infatti in Indonesia quando è stata vittima di un grave incidente che le ha procurato gravi fratture multiple al braccio destro e soprattutto al viso (mascella, naso, osso oculare, denti). Lì è stata sottoposta a due operazioni chirurgiche e ora può finalmente tornare in Italia per affrontare la sfida più importante: un intervento maxillofacciale.

L'incidente a Bali

Nicole Del Curto si era recata a Bali per una vacanza, ma poi ha deciso di restarci almeno per un periodo e ha trovato lavoro in un ristorante. Una sera, dopo aver finito di lavorare, è salita sul suo scooter per tornare a casa e, durante il tragitto, è stata investita da un furgoncino. L'autista poi è scappato e lei è rimasta lì a terra fino a quando due turiste non l'hanno soccorsa e, con l'aiuto di un automobilista, l'hanno portata in ospdale. In Indonesia è stata poi sottoposta a due interventi chirurgici, necessariamente all'interno di una clinica privata. Entrambe le operazioni erano necessarie per rimettersi in piedi e poter rientrare in Italia.

Il ritorno in Italia

Ora Nicole Del Curto è finalmente potuta rientrare in Italia, dove dovrà sottoporsi a una tera operazioni, forse la più impegnativa. La 22enne dovrà infatti essere operata in volto per poter tornare a sorridere. Ad annunciare il rientro è stato il sindaco di Chiavenna, Luca Della Bitta: "La nostra Nicole Del Curto è in Italia. Insieme ai genitori diciamo grazie a chi ha partecipato alla grande prova di generosità per dare un aiuto concreto. Adesso avrà le prestazioni e le attenzioni che la situazione richiede. Grazie a Regione Lombardia e a Mario Melazzini, che, attraverso la collaborazione di Areu, hanno reso possibile il suo trasferimento".