Esce dalla metropolitana e viene investita da un furgone mentre attraversa la strada: 50enne in coma Un furgone ha travolto una donna appena fuori dalla stazione Sant’Agostino della metropolitana di Milano. La 50enne è stata trasportata al Niguarda in gravi condizioni.

Una 50enne è stata investita nel primo pomeriggio di oggi, domenica 19 novembre, all'incrocio tra viale Papiniano e piazza Sant'Agostino in zona Solari a Milano. stando a una prima ricostruzione, la donna stava attraversando quando un furgone Fiat Scudo l'ha travolta. Il conducente si è fermato a prestare i primi soccorsi. Ora la 50enne è in coma ricoverata all'ospedale Niguarda.

Il conducente del furgone si è fermato a soccorrere la 50enne

La 50enne sarebbe uscita da una delle fermate della stazione Sant'Agostino della linea verde della metropolitana intorno alle 15 del 19 novembre e avrebbe iniziato ad attraversare la strada dirigendosi verso lo spartitraffico centrale, in direzione di via Modestino. Il furgone Scudo di colore bianco, invece, stava percorrendo viale Papiniano dalla Darsena diretto verso San Vittore.

Per cause ancora da chiarire, il furgone ha travolto la 50enne. Il conducente è stato il primo a fermarsi e a chiedere aiuto, mentre i sanitari dell'Agenzia regionale emergenza urgenza arrivavano per trasportare in codice rosso la donna all'ospedale Niguarda di Milano con due automediche e un'ambulanza. Le sue condizioni sarebbero gravi, al punto che è entrata in coma. I medici sono al lavoro per stabilizzare e monitorare i parametri.

Le indagini della polizia locale

Sul caso stanno indagando gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i primi rilievi sul luogo dell'incidente. C'è da capire se la 50enne stesse attraversando o meno sulle strisce pedonali e chi dei due, essendo un'area semaforizzata, è passato con il rosso. Non è da escludersi nemmeno l'ipotesi secondo la quale il furgone abbia investito la 50enne mentre era impegnato in una svolta.