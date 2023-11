Fratelli vengono travolti da un’auto mentre girano in scooter nel Milanese: grave 21enne Un’auto ha travolto un motorino sul quale viaggiavano due fratelli nella notte tra domenica e lunedì 13 novembre in zona Certosa (Milano). Una ragazza 21enne si trova ricoverata al Niguarda in condizioni delicate.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Due fratelli sono stati travolti da un'auto mentre percorrevano in motorino via Polonia, in zona Certosa a Milano. L'incidente è avvenuto nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 novembre. Stando a una prima ricostruzione, la vettura avrebbe compiuto una svolta in un punto della strada dove sarebbe vietato, finendo per investire lo scooter. I due giovani, un 16enne e sua sorella di 21 anni, sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. A riportare la conseguenze più gravi è stata la ragazza, che si trova ricoverata al Niguarda in condizioni delicate.

L'allarme è scattato pochi minuti dopo la mezzanotte di domenica 12 novembre. In via Polonia, nella periferia nord-ovest di Milano, sono state inviate due ambulanze e due automediche. I sanitari hanno soccorso un 16enne, che è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Carlo, e sua sorella di 21 anni poi accompagnata in codice rosso al Niguarda.

Nel frattempo, sono sopraggiunti anche gli agenti della polizia locale che si sono occupati di eseguire i rilievi dell'incidente e di ricostruirne la dinamica. Stando a quanto emerso finora, pare che i due fratelli stessero percorrendo via Polonia a bordo di uno scooter di marca Aprila e alla guida c'era il ragazzo 16enne.

Ad un certo punto, però, i due sarebbero stati travolti da un'auto. Dai rilievi pare sia emerso che la vettura li abbia centrati mentre stava svoltando a sinistra, in un punto in cui le strisce sull'asfalto sono continue e, quindi, non permetterebbero quel tipo di manovra. Le indagini sono comunque ancora in corso, anche per stabilire eventuali responsabilità.