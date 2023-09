Viaggia con il monopattino elettrico in autostrada, ragazzo rischia la vita sull’A4 fra Bergamo e Milano Un ragazzo è stato fotografato mentre percorreva l’autostrada A4 a bordo di un monopattino viaggiando tra auto e mezzi pesanti. La foto è stata diffusa via social e ha scatenato la polemica sull’uso sconsiderato di questi veicoli.

A cura di Fabio Pellaco

Il giovane mentre viaggia sull’A4 con il monopattino (foto Facebook)

Un ragazzo è stato immortalato mentre viaggiava a 50 chilometri orari a bordo di un monopattino sull'Autostrada A4 nel tratto tra Bergamo e Milano. La foto è stata pubblicata su Facebook da un camionista che stava transitando a pochi metri di distanza dal veicolo leggero scatenando la polemica sul social network.

Viaggia in monopattino sull'autostrada

La segnalazione è stata pubblicata sul gruppo Facebook "Sei di Bergamo Se…." da un autotrasportatore, Diego Lopez che nel pomeriggio di ieri, martedì 26 settembre, si trovava a percorrere il tratto dell'autostrada Serenissima che nel suo lungo percorso di 524 chilometri collega Trieste con Torino.

Nella foto si vede il giovane completamente vestito di bianco mentre viaggia sul margine della corsia di destra, in un tratto dove è presente un cantiere per la sostituzione delle barriere fonoassorbenti che proteggono le case vicine dal rumore dei veicoli. "Siamo alla follia! E noi autisti di mezzi pesanti dovremmo circolare in prima corsia", si chiede indignato il camionista nel post.

"Un ragazzo a bordo di un monopattino a 50 chilometri all'ora rischia la sua vita in un tratto di cantiere autostradale, dove noi ci passiamo a mala pena. Così poco può valere la nostra vita". Secondo quanto riferito dal conducente del mezzo pesante il giovane avrebbe avuto indosso anche gli auricolari.

Cosa prevede il nuovo Codice della Strada per i monopattini

Nel disegno di legge per la riforma del Codice della Strada, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 18 settembre e ora al vaglio del Parlamento, è prevista proprio una stretta sui monopattini elettrici. Le novità più rilevanti saranno l'obbligo di indossare il casco, anche per i maggiorenni, e di dotare il monopattino di targa e assicurazione nel caso di mezzo privato.

Le modifiche interesseranno anche ai limiti di velocità: se nelle zone pedonali la soglia resterà a 6 chilometri all'ora, nelle strade urbane scenderà a 20 chilometri all'ora e nelle strade extraurbane a 25 chilometri all'ora. Ciò che è certo è che rimarrà vietato l'utilizzo del monopattino in autostrada.