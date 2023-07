“Vesuvio erutta, tutta Napoli distrutta”: ragazzini cantano coro discriminatorio all’oratorio A Ghedi, in provincia di Brescia, un gruppo di ragazzini ha cantato un coro discriminatorio nei confronti della città di Napoli durante la festa finale del grest.

A cura di Ilaria Quattrone

Alcuni ragazzini di un oratorio della provincia di Brescia sarebbero stati ripresi in un video mentre cantano un coro discriminatorio nei confronti della città di Napoli. "Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta": avrebbero detto i bambini esultanti durante la festa finale del Grest. Nessun animatore né gli adulti presenti, , stando a quanto riporta il quotidiano Il Giorno, sarebbero intervenuti. Il video poi è stato condiviso su Whatsapp.

I ragazzini lo hanno cantato durante la festa finale del Grest

L'episodio risale alla serata di venerdì 30 giugno. I ragazzini sono stati ripresi mentre cantano il remake del brano "Freed From Desire" usato in diversi stadi soprattutto tra i tifosi del Milan nella dedica all'allenatore Pioli. Non sono mancati però negli anni una sfilza di ultras che lo hanno cantato per insultare la città di Napoli e i suoi cittadini.

Per questo motivo un genitore avrebbe affidato alcuni dubbi e perplessità al giornale: "Perché i più grandi non hanno detto nulla?", si domanda. Il Giorno, che ha pubblicato il filmato, rivela che dalle immagini ci sarebbe un'animatrice che avrebbe provato a ristabilire la calma.

Il parroco ha preso le distanze

Un educatore invece si sarebbe unito al gruppo di giovanissimi. Non sembrerebbe che comunque al termine della serata, qualcuno abbia fatto una ramanzina ai ragazzini. Il parroco però messo al corrente dell'episodio ha spiegato che sicuramente quanto accaduto è un evento da stigmatizzare. Ha chiarito inoltre che l'oratorio si dissocia da questa triste pagina e sicuramente si metterà in contatto con i ragazzini per spiegare perché è sbagliato quanto hanno commesso.