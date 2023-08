Veronica Malini e Rosa Corallo, annegate per aver cercato di salvare il cane: “Siete morte per amore” Il ricordo delle due amiche annegate in un torrente della Valmalenco (Sondrio) nel tentativo di salvare il cane Brunilide. “La loro non è stata imprudenza ma un gesto istintivo che solo chi ama gli animali può capire”. I corpi senza vita sono stati recuperati dopo un giorno di ricerche.

L'amore per la montagna, e quello ancora più grande per i cani. Su tutti l'adorata Brunilde, la cagnolina nera di razza Breton che due giorni fa, poco dopo mezzogiorno, è caduta in un torrente dell'alta Valmalenco (Sondrio), ai piedi del ghiacciaio Fellaria: sono morte nel tentativo di salvarla Rosa Corallo, 60 anni, e Veronica Malini, 54 anni, inghiottite dai flutti e annegate dopo poco.

Il ricordo di Veronica Malini e Rosa Corallo, annegate nel tentativo di salvare il cane

L’animale era di Veronica Malini, 54enne originaria di Cernusco Lombardone, educatrice e pedagogista. "Siete morte per amore", è il messaggio di Lorenzo Croce, presidente dell’associazione animalista Aidaa (Associazione italiana difesa animali e ambiente). "Che la terra vi sia lieve, e che il vostro cane vi aspetti sul ponte dell’arcobaleno”. Sui social è un fiorire di ricordi e foto che ritraggono le due inseparabili amiche, unite dalla passione per le camminate ad alta quota, lo sport e gli animali.

"È morta per un gesto d'amore e la ricorderemo sempre con affetto e commozione", sono ancora le parole del sindaco di Pescate Dante De Capitani. "Rosy si era trasferita qui 24 anni fa. Una donna bella, sportiva, escursionista esperta e molto preparata fisicamente, per cui non è stata imprudenza la sua ma un gesto istintivo che solo chi ama gli animali può capire".

Leggi anche Esce di casa per andare a cercare il suo cane: vicino a un canale si sente male e muore annegato

Rosa Corallo

"Il 23 agosto Veronica è andata a fare una gita in montagna: purtroppo la sua cagnolina è caduta nel torrente e Veronica, cercando di salvarla, è scivolata e non è più riemersa", recita invece il post delle colleghe di Veronica, dipendenti dell'asilo bilingue di Lecco che lei stessa aveva fondato. "Porteremo avanti il tuo sogno di trasmettere gioia e felicità insegnando l’inglese alle famiglie di Lecco e dintorni. Sei sempre stata una persona serena e solare, ci hai davvero ispirato a dare il meglio di noi stessi e per questo ti ameremo per sempre. We love you".

Come sono morte le due amiche: si sono tuffate nel torrente per salvare il cane

L'incidente si è verificato nella tarda mattinata di mercoledì 23 agosto, in una zona in prossimità del ponte che conduce al rifugio Bignami, zona ghiacciaio di Fellaria, a circa 2.500 metri di altitudine. Secondo quando emerso, Veronica avrebbe accompagnato il suo cane Brunilde fino al torrente, dove si era recata per bere: dopo averla vista in difficoltà avrebbe così provato ad agguantarla, ma sarebbe scivolata per il peso dello zaino. Rosa, che ha tentato di aiutarla, si è calata in acqua a sua volta. Per venire trascinata via anche lei dalle fortissime correnti gelide. I loro corpi, ormai senza vita, sono stati ritrovati solo dopo un giorno di ricerche da parte dei soccorritori. Nessuna traccia, purtroppo, della cagnolina Brunilde.