Si tuffano per salvare il cane vicino al ghiacciaio di Fellaria, ma non riemergono: si cercano due donne Il loro cane sarebbe scivolato nel torrente in Alta Valmalenco, così le due donne si sono tuffate per salvarlo ma non sono più riemerse. Le ricerche del Soccorso alpino sono concentrate nella zona del ghiacciaio di Fellaria (Sondrio).

A cura di Enrico Spaccini

Il ghiacciaio Fellaria (foto da Facebook)

Due donne si sono tuffate nel torrente prossimo al ghiacciaio di Fellaria in Alta Valmalenco, nel territorio comunale di Lanzada (in provincia di Sondrio), per salvare il cane che era con loro finito in acqua dopo essere scivolato da un piccolo ponte. Le due donne, però, risultano al momento ancora disperse visto che non sono più riemerse.

L'incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi, intorno alle 12 di mercoledì 23 agosto, in una zona in prossimità del ponte che conduce al rifugio Bignami, a circa 2.400 metri di altitudine. Là la corrente del torrente è particolarmente intensa. Inoltre la temperatura dell'acqua, considerando la prossimità del ghiacciaio di Fellaria, è alquanto bassa. Sul posto sono arrivate diverse squadre del Soccorso alpino della guardia di finanza di Sondrio, i vigili del fuoco, i volontari del Soccorso alpino della VII delegazione di Valtellina e Valchiavenna e l'elisoccorso di Areu decollato da Caiolo.