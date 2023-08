Perdono il controllo dell’auto e finiscono in un canale: morte annegate due donne Due donne sono decedute dopo essere finite con l’auto in un canale a Mede, nel Pavese. La macchina sulla quale viaggiavano avrebbe sbandato, per motivi ancora da chiarire, finendo immersa nell’acqua che in poco tempo ha riempito l’abitacolo.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Due donne, di 71 e 89 anni, sono morte dopo essere finite con l'auto nel canale irriguo che costeggia la provinciale 52, la strada che collega Mede a Villa Biscossi in provincia di Pavia. L'incidente si è verificato pochi minuti prima delle 10 di oggi, giovedì 31 agosto, in un tratto in cui la carreggiata è particolarmente stretta. La polizia stradale di Pavia e di Stradella è ancora al lavoro per accertare la dinamica dell'incidente, anche se pare che nessun'altra vettura sia rimasta coinvolta.

La dinamica dell'incidente

Secondo quanto ricostruito finora, le due donne, entrambe della provincia di Torino, si trovavano a bordo di una Ford Fiesta. Ad un certo punto, per motivi ancora da chiarire, l'auto ha sbandato ed è uscita di strada.

In un attimo la macchina si è ritrovata immersa nelle acque del canale irriguo e non ha lasciato via di fuga alle due donne. A dare l'allarme sono state alcune persone presenti alla cascina Lavaggini, a pochi metri dal luogo dell'incidente.

L'auto trovata con le ruote all'aria

All'arrivo dei sanitari del 118, invitati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza con elicottero e due ambulanze in codice rosso, entrambe erano già morte. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per estrarre i due corpi dall'auto che è stata trovata ribaltata con le ruote all'aria e con l'abitacolo riempito d'acqua.

I tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili e i medici hanno dovuto constatare i decessi sul posto. Le indagini del caso sono state affidate agli agenti della polizia stradale di Pavia e di Stradella, che dovranno chiarire la dinamica e le cause dell'incidente.