Come hanno fatto Veronica Malini e Rosa Corallo a finire travolte dalla corrente del torrente Fellaria Il Soccorso alpino ha spiegato a Fanpage.it come hanno fatto Veronica Malini e Rosa Corallo a finire travolte dal torrente Fellaria. Una delle stava aiutando la cagnolina che viaggiava con loro finita in acqua, ma è scivolata. L’altra è intervenuta in suo aiuto, ma è stata trascinata via anche lei.

A cura di Enrico Spaccini

Veronica Malini e Rosa ‘Rosy' Corallo sono state ritrovate senza vita nella mattinata di oggi, giovedì 24 agosto, lungo il torrente nei pressi del ghiacciaio Fellaria nel territorio di Lanzada (Sondrio) in Alta Valmalenco. Le due amiche erano finite in acqua per cercare di recuperare la cagnolina Brunilde che era con loro e che era scivolata dal ponticello poco lontano dal rifugio Bignami, a circa 2.500 metri di quota. Il corpo di una delle due è stato ritrovato circa 200 metri più in basso rispetto a quel ponticello, mentre l'altro 150 metri sopra la diga.

La dinamica dell'incidente

A spiegare a Fanpage.it la dinamica dell'incidente che ha portato alla morte di Malini, 54enne di Cernusco Lombardone, e Corallo, 60enne di Pescate, è il Soccorso alpino intervenuto con cinque tecnici della squadra regionale lombarda specializzati nel soccorso in forra e altri nove della stazione di Valmalenco.

Intorno a mezzogiorno di mercoledì 23 agosto, le due donne stavano passando nei pressi del ponticello quando la cagnolina è scivolata finendo in acqua. Una delle due, non è chiaro chi di preciso ma probabilmente si trattava di Malini poiché era la padrona di Brunilde, si è sporta per cercare di afferrarla e portarla con sé verso la costa. Tuttavia, ha perso l'equilibrio ed è scivolata in acqua.

Leggi anche Anziano multato per atti osceni un parco: dovrà pagare 10mila euro

L'altra, vedendo la scena, è intervenuta in soccorso dell'amica. La corrente del torrente, però, era particolarmente forte e ha finito con il trascinare anche lei.

Nessuna traccia della cagnolina

Il ritrovamento dei corpi delle due donne è stato agevolato dal fatto che nelle prime ore della mattinata del 24 agosto il torrente si era abbassato. Per quanto riguarda la cagnolina Brunilde, invece, ancora non è stata trovata alcuna traccia.