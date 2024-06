video suggerito

Vede i ladri rubare la borsa della madre dall'auto e si aggrappa al finestrino per fermarli: ferita una 11enne Due coniugi di 38 e 35 anni sono stati arrestati per aver rubato una borsa da un'auto e per aver ferito una bambina di 11 anni che ha provato a fermarli mentre scappavano.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Una bambina aveva provato a fermare i ladri che poco prima avevano rubato una borsa ma era stata investita. Dopo un mese di ricerche i malviventi sono stati individuati e arrestati dai carabinieri della compagnia di Viadana, in provincia di Mantova: dovranno difendersi dall'accusa di rapina e lesioni. Fortunatamente però la piccola non è stata soccorsa in gravi condizioni. Gli arrestati sono due coniugi di 38 e 35 anni residenti nel Reggiano, a pochi chilometri da Cogozzo di Viadana. I fatti risalgono al 9 maggio scorso.

Stando alla dinamica di quanto accaduto, il giorno dell'incidente una 52enne del luogo aveva parcheggiato la sua autovettura vicino alla scuola elementare per andare a riprendere la figlia minorenne. I due ladri si erano avvicinati alla macchina forzandone un finestrino laterale e prendendo dall'interno una borsa. Alcuni passanti si sono accorti e hanno urlato cercando l'attenzione della proprietaria dell'auto: la donna intanto era ritornata vicino l'auto con la figlia. I due ladri erano risaliti sulla loro auto con cui sono ripartiti a tutta velocità: la bambina si è subito aggrappata a un finestrino cercando di fermarli. Poi è caduta dopo che la macchina è ripartita: è stata portata al pronto soccorso dell'Ospedale di Casalmaggiore.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagni di Viadana hanno visionato tutte le immagini delle telecamere di video sorveglianza presenti nella zona e sono stati identificati. E ora arrestati.