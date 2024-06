Minacciano un 14enne con un coltello e gli rubano la collanina d’oro: arrestati due 19enni

video suggerito

Un 14enne è stato minacciato con un coltello e rapinato della collanina mentre passeggiava con gli amici a Mantova. La polizia ha arrestato due 19enni che, in Questura, hanno restituito il bottino.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Due 19enni sono stati arrestati nella serata di ieri, lunedì 17 giugno, dagli agenti della Squadra Volante della Questura di Mantova. I ragazzi sono accusati di aver minacciato e rapinato un 14enne che stava passeggiando insieme agli amici lungo corso Pradella. I ragazzi sono stati posti ai domiciliari e questa mattina compariranno in Tribunale per l'udienza per direttissima.

A richiedere l'intervento degli agenti è stato un uomo che ha incontrato una pattuglia ai giardini Nuvolari. Ai poliziotti ha raccontato che poco prima suo figlio era stato rapinato della sua catenina d'oro che portava al collo. Il ragazzino ha fornito una loro descrizione dettagliata e i poliziotti hanno iniziato le ricerche.

I due sospettati sono stati fermati in corso Vittorio Emanuele. Il 14enne li ha riconosciuti e ha raccontato come è avvenuto il colpo. I 19enni si erano avvicinati a lui e ai suoi amici lungo corso Pradella per poi dividersi: uno si è fermato all'inizio della strada, probabilmente per fare da palo, mentre l'altro ha chiesto al 14enne di fare una chiamata con il suo cellulare. Pochi istanti dopo il 19enne lo ha minacciato dicendo che lo avrebbe accoltellato se non gli avesse consegnato la catenina che portava al collo.

In Questura i 19enni hanno restituito la collanina che tenevano nascosta in un buco dei pantaloni. Secondo i poliziotti era un nascondiglio che avevano predisposto proprio per custodire i piccoli oggetti di valore che rubavano. Entrambi sono stati posti ai domiciliari e questa mattina, martedì 18 giugno, compariranno in Tribunale per l'udienza per direttissima.