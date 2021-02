Due persone sono state arrestate dalla guardia di finanza di Varese per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Secondo quanto riportato dalle fiamme gialle, i militari hanno sequestrato oltre 66 chilogrammi di droga (65 di hashish e uno di marijuana) insieme a 24.000 euro in contanti e un'automobile.

Le indagini della guardia di finanza

Le indagini condotte dalla guardia di finanza riguardano due giovani, entrambi cittadini italiani, che "risultavano titolari di imprese produttrici di marijuana legale con sedi a Cantù (Como) e Sogliano al Rubicone (Forlì-Cesena)". Dopo alcuni accertamenti, le fiamme gialle hanno verificato che dietro all'attività, legale, i due arrestati portavano avanti business illegali, smerciando droga in grandi quantità. I militari hanno quindi fermato e ispezionato un veicolo di un cittadino di Cassano Magnago (Varese) in rientro dall'Emilia Romagna, sospettando che il viaggio fosse stato organizzato per recuperare la droga. Durante la perquisizione del mezzo, la guardia di finanza ha avuto le prove che cercava. All'interno di un doppiofondo dell'auto sono stati ritrovati 115 panetti di hashish, per un totale di oltre 24 chili, e la banconote per 24.000 euro.

Trovati altri 40 chili di hashish

Successivamente, i finanzieri hanno deciso di perquisire anche l'abitazione dell'uomo dove hanno rinvenuto un ulteriore chilogrammo di marijuana. Da lì, con un'azione coordinata con i colleghi di Forlì, su disposizione della Procura di Busto Arsizio, i controlli sono stati estesi anche nella sede della ditta di Sogliano al Rubicone, ritenuta la base operativa dello smercio della droga rinvenuta nel Varesotto. Perquisita, i finanzieri hanno trovato e sequestrato altri 40 chili di hashish. Così per i due giovani sono scattate le manette.