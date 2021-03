È salita fino al lucernario di una fabbrica abbandonata e poi, per motivi ancora tutti da chiarire, è precipitata giù. È successo a una ragazzina di 13 anni a Vaprio d'Adda, nel Milanese. Stando alle primissime informazioni, la 13enne avrebbe fatto un giro nel fabbricato abbandonato intorno alle 17 di ieri sabato 6 marzo insieme a qualche amico: qui è salita sul tetto dell'edificio prima di precipitare a terra. Subito gli amici che erano con lei hanno dato l'allarme: sul posto sono intervenuti i soccorritori e il team medico dell'elisoccorso.

La 13enne trasportata in ospedale in elicottero

La ragazzina è stata trovata in uno stato semi-coscente riportando un trauma cranico e delle fratture a un polso. è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove non risulterebbe in pericolo di vita. Restano ancora tutte da chiarire le cause che hanno spinto la ragazzina a salire sul tetto della fabbrica abbandonata. Tutti i dettagli sono ora al vaglio delle forze dell'ordine che sentiranno anche gli amici della ragazzina.

A novembre un episodio simile a San Paolo d'Argon: coinvolto un altro ragazzino di 16 anni

Un episodio simile era successo lo scorso 14 novembre a un ragazzo di 16 anni: anche lui era salito – secondo quanto raccontato dall'Eco di Bergamo – sul tetto di un edificio di una fabbrica dismessa a San Paolo d'Argon, in provincia di Bergamo. Anche in questo caso il ragazzo si trovava in compagnia di amici, tutti minorenni residenti della zona. Il giovane era stato ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e tutti gli amici sono stati sanzionati per aver violato i divieti e restrizioni delle norme anti Covid.