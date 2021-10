Vandali in azione a Cologno Monzese, il sindaco posta il video sui social: “Dovranno essere puniti” Il sindaco di Cologno Monzese, Angelo Rocchi, ha pubblicato sulla propria pagina Facebook un video ripreso dalle telecamere di sorveglianza che mostra un raid vandalico avvenuto sabato notte nel centro della cittadina: “A prescindere dall’età, dovranno essere puniti e assicurati alla giustizia”, ha scritto il primo cittadino.

A cura di Francesco Loiacono

Baby vandali in azione nel centro di Cologno Monzese, cittadina dell'hinterland di Milano. Il raid dei vandali, almeno quattro quelli in azione, è avvenuto nella notte tra sabato e domenica. I responsabili dell'atto vandalico hanno distrutto alcuni arredi pubblici e si sono poi scagliati contro alcuni ombrelloni del dehor di un'attività commerciale, danneggiandoli. La loro azione è stata però immortalata in un video dalle telecamere di sorveglianza e il sindaco della cittadina, Angelo Rocchi, ha deciso di renderlo pubblico postando il filmato sulla propria pagina Facebook.

Il sindaco: Dovranno essere puniti e assicurati alla giustizia

"Una banda di delinquenti ha vandalizzato il centro della nostra Città – ha scritto il primo cittadino -. Obiettivo di questa spedizione, figlia della maleducazione, della strafottenza e dell'ignoranza, sono stati non solo gli arredi pubblici ma anche beni di proprietà privata frutto di lavoro, sacrificio e sudore". Il sindaco ha poi spiegato che sono in corso le operazioni di identificazione dei responsabili, con l'ausilio delle autorità competenti, preannunciando conseguenze per gli autori del raid: "A prescindere dall'età, dovranno essere puniti e assicurati alla giustizia".

Almeno stando a quanto si vede nelle immagini, gli autori dei vandalismi dovrebbero essere ragazzini: due in particolare quelli che, con un cappellino calato sulla fronte e vestiti con tute e felpe, sono stati immortalati mentre si accaniscono sugli arredi pubblici del centro di Cologno. Non è chiaro se le immagini di videosorveglianza basteranno a smascherare i baby vandali: chissà però se, spaventati dalla "gogna" social, i ragazzini in questione ripenseranno almeno alle loro azioni, pentendosi del gesto.