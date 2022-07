Vaccino Covid Lombardia, quando aprono le prenotazioni per la quarta dose e chi può farla Da domani, mercoledì 13 luglio, tutti gli over 60 lombardi potranno prenotare la quarta dose di vaccino anti-Covid. Chi già lo vorrà, così come anticipato dal presidente Attilio Fontana, potrà recarsi nei centri vaccinali già da oggi pomeriggio.

Anche gli over 60 potranno ricevere la quarta dose di vaccino anti-Covid: a stabilirlo è un'ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha dato così mandato alle Regioni di poter dar via alle somministrazioni già nella giornata di oggi, martedì 12 luglio.

L'ordinanza è arrivata per contrastare l'incremento vertiginoso di casi e di ricoveri. La Lombardia, subito dopo la notizia, ha voluto allinearsi prontamente alla disposizione: già da oggi pomeriggio, in tutti gli hub vaccinali attivi, ci si potrà presentare anche senza prenotazione.

Chi può ricevere la quarta dose di vaccino in Lombardia

La seconda dose booster potrà essere prenotata dagli over 80, dagli over 60 fragili e dagli ospiti delle residenze sanitarie assistenziali. Con l'ordinanza del ministero della Salute, la quarta dose viene estesa ai fragili dai 12 anni in su purché abbiano un'elevata fragilità motivata da "patologie concomitanti e preesistenti". A loro adesso si aggiungono anche tutti gli ultra sessantenni.

Chi non può fare la quarta dose di vaccino

La platea è stata allargata per cercare di contrastare la nuova ondata di contagi che sta travolgendo l'Italia e che portando a un aumento anche di ricoveri. E proprio coloro che nelle scorse settimane e o negli ultimi giorni è stato contagiato, non dovrà ricevere la quarta dose. Questa infatti potrà essere somministrata solo se saranno trascorsi 120 giorni dall'infezione.

Dopo quanto tempo dal booster si può somministrare la quarta dose

Per poter ricevere la quarta dose, così come era già stato stabilito per la terza dose, bisognerà aspettare 120 giorni dalla terza dose. Anche coloro che hanno contratto il Covid, pur avendo la terza dose, potranno ricevere la seconda dose booster solo dopo che siano trascorsi 120 giorni dal test che ha diagnosticato la positività.

I vaccini che saranno somministrati saranno quelli a mRna quindi Pfizer e Moderna. Alcuni settimane fa, entrambe le aziende hanno annunciato di avere in fase di sperimentazione un vaccino in grado di contrastare le varianti: quello di Moderna potrebbe essere già disponibile tra alcuni mesi.

Quando aprono le prenotazioni e come fare

In Lombardia le prenotazioni si apriranno già dalle ore 9 di domani: per farlo bisognerà accedere al portale di Regione Lombardia. A margine di un convegno sulla rigenerazione urbana a Palazzo Lombardia, il presidente Attilio Fontana ha però specificato che, già dal pomeriggio di oggi, gli over 60 che si presenteranno negli hub vaccinali attivi potranno ricevere la quarta dose senza appuntamento.