Covid in Lombardia, da domani via alla quarta dose per gli over 60 Domani il via alla quarta dose per over 60 da parte dell’Ema (fino ad ora, coinvolti solo over 80 e fragili). Al vaglio la possibilità da parte della Regione di riaprire gli hub vaccinali.

Immagine di repertorio

Via alla quarta dose di vaccino anti Covid anche per gli over 60: fino a questo momento, il booster era riservato a over 80 e fragili. A dare il nulla osta, l'Ema. Inoltre, da domani, Regione Lombardia concorderà con le Asst locali la possibilità di riaprire alcuni centri vaccinali.

Quasi due milioni di over sessanta

All’appello verranno chiamati, per il momento, quasi due milioni (1,8) di sessantenni e settantenni già vaccinati con tre dosi e residenti in Lombardia. Un numero approssimativo, che dovrà tenere conto dei 30-40mila infettati negli ultimi quattro mesi di Omicron. Per questo il direttore generale del Welfare lombardo Giovanni Pavesi sta valutando di riaprire alcuni ambulatori per la vaccinazione anti Covid.

Vaccinazioni in frenata

Ma se la campagna vaccinale dovesse andare male, come è accaduto tra gli over 80 (solo il 24 per cento degli ottantenni e il 35,7 per cento dei novantenni è protetto con le quattro le dosi), potrebbe essere sufficiente il numero attuale di presidi. Tenendo anche conto del fatto che, nonostante la ripresa dei contagi, non si può certo dire che le richieste di vaccino siano aumentati: se ad aprile infatti la media quotidiana delle somministrazioni è stata di 5.829 dosi, a giugno è stata di 3.203.

La curva dei contagi

I nuovi positivi registrati ieri sono stati 12.646. La situazione negli ospedali per ora è sotto controllo: cresce leggermente nei reparti (12 per cento) ma rimane bassa nelle terapie intensive. Ieri il tasso di positività era al 25,5 per cento con 389.576 tamponi. I ricoveri: +232. Terapie intensive: -17.