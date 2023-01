Va nel bar dove lavora la moglie e la picchia fino a farle perdere i sensi: arrestato il marito Individuato l’uomo che è entrato in un bar e ha preso a calci e pungi la cameriera. Si tratta del marito della donna, che è stato arrestato dai carabinieri.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Non ha smesso di picchiarla fino a quando non l'ha lasciata tramortita a terra, senza sensi. E così hanno trovata i carabinieri che sono intervenuti in un bari di Caloziocorte, in provincia di Lecco, una donna di 38 anni brutalmente aggredita da un uomo, che ora si scopre essere il marito.

L'aggressione a Caloziocorte

L'aggressione è avvenuta lo scorso 25 gennaio, nel corso della mattina, in un bar in via Attilio Galli dove la donna, una 38enne di origini albanesi, lavorava come cameriera.

I carabinieri che sono intervenuti sul posto l'hanno trovata a terra priva di sensi, ma il suo corpo presentava chiari segni di pugni, calci e schiaffi.

Grazie alle testimonianze dei presenti, i sospetti sono subito ricaduti sul marito della vittima o comunque su un suo conoscente, escludendo l'ipotesi di un'aggressione da parte di uno sconosciuto.

Arrestato il marito

In seguito alle indagini, gli inquirenti sono riusciti ad accertare che l'autore dell'aggressione è proprio il marito della donna che è entrato nel locale e l'ha picchiata fino a tramortirla.

Si tratta di un 45enne residente a Caloziocorte, anche lui di origini albanesi. L'uomo è accusato di lesioni personali aggravate e maltrattamenti contro familiari e conviventi.

La donna, invece, nonostante sia ancora ricoverata in ospedale in prognosi riservata con ferite muscolo-scheletriche, non è in pericolo di vita, anche se le sue condizioni risultano piuttosto gravi.

L'aggressore, invece, si trova in carcere a Pescarenico, sempre in provincia di Lecco.