Donna di 38 anni massacrata di botte sul posto di lavoro: sospetti sul compagno È successo a Calolziocorte (Lecco): una donna è stata raggiunta sul posto di lavoro, il bar della stazione ferroviaria, e colpita a sangue fino a cadere tramortita a terra. Dalle prime ricostruzioni, il responsabile sarebbe il compagno della vittima.

Massacrata di botte. È successo nella tarda mattinata di oggi mercoledì 25 gennaio a una 38enne di Calolziocorte, in provincia di Lecco: è stata raggiunta sul posto di lavoro, il bar della stazione ferroviaria in via Attilio Galli, ed è stata ripetutamente colpita fino a cadere tramortita a terra. Dalle prime ricostruzioni, il responsabile sarebbe il compagno della vittima.

Le condizioni della donna aggredita

La donna, 38 anni, non sarebbe in pericolo di vita: le contusioni e le ferite riportate non avrebbero danneggiato organi vitali. Le sue condizioni, quindi, sono stabili e meno gravi di quanto apparso in un primo momento, quando la barista è stata soccorsa dai sanitari di Areu. In quel momento gli operatori l'hanno infatti trovata a terra dietro il bancone, insanguinata e priva di sensi. Successivamente, la 38enne è stata portata in codice giallo all'ospedale Manzoni di Lecco.

I sospetti intorno al compagno

I Carabinieri, intanto, sono al lavoro per chiarire i contorni della vicenda. I primi sospetti, però, cadono già su quello che dovrebbe essere il compagno della donna o comunque una persona vicina alla vittima, e non certo uno sconosciuto. Inoltre, stando alle testimonianze dei clienti presenti in quel momento all'interno del bar, l'aggressione sarebbe giunta al culmine di una lite tra i due. Al termine della quale il responsabile sarebbe poi fuggito, appena prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, lasciando la barista 38enne ferita a terra.