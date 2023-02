Picchia la moglie e le impedisce per anni di cercare lavoro: non potrà più avvicinarsi a lei Una donna è stata per anni vittima delle violenze e delle minacce del marito: i carabinieri della provincia di Cremona adesso gli hanno notificato un divieto di avvicinamento.

Una donna a Romanengo, comune che si trova nella provincia di Cremona, è stata per anni vittima di violenze da parte del marito. Grazie alle sue denunce, i carabinieri della stazione locale gli hanno notificato – così come è stato stabilito dal giudice per le indagini preliminari su richiesta del pubblico ministero – una misura cautelare di allontanamento dalla casa di famiglia e di divieto di avvicinarsi alla donna in qualsiasi altro luogo.

La donna ha raccontato ai carabinieri di essere stata, per anni, picchiata con calci e pugni dal 43enne. Spesso ubriaco, le avrebbe impedito anche di cercare lavoro. Ovviamente le avrebbe vietato di frequentare amici e conoscenti. Le avrebbe addirittura controllato il cellulare e impedito in generale di uscire minacciandola di morte.

Le aggressioni sul luogo di lavoro

Un vero incubo culminato poi in un'aggressione sul posto di lavoro che, nonostante gli insulti e le vessazioni, era comunque riuscita a trovare. La vittima aveva infatti iniziato a lavorare in una ditta. Ai militari ha raccontato che in diverse occasioni, il marito l'ha aggredita proprio in azienda tanto da costringerla a scappare. A causa delle violenze subite e delle ferite riportate, diverse volte è stato necessario il ricovero in ospedale.

Grazie anche ai quei referti medici e alle sue denunce, la donna è riuscita a far scattare le indagini dei carabinieri di Romanengo. Il tribunale di Cremona ha poi disposto la misura cautelare che i militari hanno notificato nella giornata di ieri, venerdì 17 febbraio. In questo modo, l'incubo della donna potrebbe finalmente essersi concluso.