video suggerito

Per dieci anni picchia e violenta la moglie anche davanti ai loro bambini: condanna a 5 anni Un 49enne è stato condannato a cinque anni di reclusione per maltrattamenti familiari e violenza sessuale nei confronti della moglie: l’incubo per la donna andava avanti per dieci anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Dovrà scontare una condanna in carcere di 5 anni un 49enne con l'accusa di maltrattamenti familiari e violenza sessuale nei confronti della moglie. L'uomo, originario della Liberia ma da tempo residente in un paese della Bassa Valtellina, dal 2009 al 2019 ha picchiato la moglie, sua connazionale, con pugni e schiaffi fino a cercare di strangolarla più volte. Davanti ai figli piccoli la donna era vittima anche di violenza sessuale. Tutto per dieci anni, fino a quando l'uomo non è stato arrestato ed è finito davanti a un giudice. Ora è arrivata la condanna di cinque anni di reclusione.

Nel capo di imputazione si legge: "L'uomo assumeva una condotta di costante prevaricazione volta a ledere l'autodeterminazione della vittima circa la propria vita sessuale, obbligandola in svariate occasioni a subire violenze sessuali". La donna e i bambini sono stati aiutati: fortunatamente per loro l'incubo è finito.