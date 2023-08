Va in ospedale con due ferite da colpo di pistola, ma si rifiuta di dare spiegazioni: indaga la Polizia Un uomo si è recato in pronto soccorso con due ferite da colpi di arma da fuoco, ma non ha voluto dare spiegazioni. Ora indaga il commissariato di Cinisello Balsamo.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Un uomo di 35 anni, residente a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, nel pomeriggio di oggi, sabato 12 agosto, si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale Bassini con due ferite causate da altrettanti proietti di pistola. Il ferito, però, si è rifiutato di dare spiegazione sulle circostanze in cui è stato sparato. Ora indaga la Polizia.

Secondo le prime informazioni, l'uomo che intorno a mezzogiorno di oggi si è rivolto all'ospedale di Cinisello con due ferite da arma da fuoco è un cittadino italiano con precedenti penali per truffa e appartenente a una famiglia di nomadi italiani.

Le ferite che ha riportato sono una all'addome e l'altra a un gluteo, ma fortunatamente nessuno dei due proiettili ha raggiunto ogni vitali. L'uomo, però, non ha voluto spiegare agli agenti del posto di Polizia presso l'ospedale chi gli avesse sparato e nemmeno in che circostanza.

Pertanto gli agenti del Commissariato di Cinisello Balsamo hanno avviato un'indagine per cercare di ricostruire l'accaduto e capire in che contesto è nata la sparatoria. Probabilmente potrebbe trattarsi di una lite, avvenuta non lontana dall'ospedale.