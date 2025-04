video suggerito

Va con la famiglia alla fiera per bambini a Seridò e picchia la compagna davanti ai figli: 44enne arrestato La polizia locale di Montichiari (Brescia) ha arrestato un 44enne per maltrattamenti alla fiera di Seridò, organizzata dalla federazione delle scuole materne. L'uomo avrebbe picchiato la compagna e l'avrebbe presa per il collo davanti ai loro due figli minorenni.

A cura di Enrico Spaccini

(Immagine di repertorio)

Un 44enne è stato arrestato in flagranza di reato la scorsa domenica 27 aprile a Montichiari (in provincia di Brescia) per maltrattamenti in famiglia. La polizia locale lo ha bloccato tra i padiglioni di Seridò, la fiera organizzata dalla federazione delle scuole materne e dedicata ai più piccoli, mentre picchiava la compagna davanti ai loro due figli minorenni. Sottoposto a interrogatorio di convalida, l'uomo si trova in custodia cautelare carcere a Canton Mombello. La donna 37enne, medicata in ospedale, avrebbe raccontato di altri episodi avvenuti in passato.

La 37enne aveva già denunciato il marito per maltrattamenti in famiglia nel 2023. La donna aveva raccontato degli insulti, delle parolacce e degli sputi che quell'uomo, originario di Bari, le avrebbe rivolto spesso anche davanti ai due figli minorenni. In seguito a quella denuncia era scattato il divieto di avvicinamento, poi revocato in seguito al ritiro della querela della donna.

Negli ultimi mesi, però, si sarebbero ripetuti altri episodi di maltrattamenti fino all'ultimo, forse più grave, avvenuto il 27 aprile a Montichiari. La famiglia, residente a Esine, era andata alla fiera di Seridò per un pomeriggio di svago, insieme ad altri genitori con i loro bambini. Stando a quanto ricostruito anche grazie alle testimonianze, il 44enne ad un certo punto avrebbe malmenato la 37enne e l'avrebbe presa per il collo, urlando davanti ancora una volta ai loro bambini.

La polizia locale di Montichiari, che era in servizio alla festa, è intervenuta e ha arrestato il 44enne in flagranza. Una volta trasferito nel carcere di Canton Mombello, è stato sottoposto a interrogatorio di convalida davanti al gip, il quale ha confermato la custodia cautelare in cella. La 37enne, invece, è stata accompagnata in ospedale per le lesioni riportate ed è stata dimessa con sette giorni di prognosi.