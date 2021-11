Va a rubare in una casa con il figlio minorenne, ma rimane chiusa dentro: arrestata 32enne Una donna è stata arrestata a Milano dopo che è stata trovata in una casa che stava svaligiando. La 32enne è rimasta chiusa dentro. Con lei anche il figlio.

A cura di Ilaria Quattrone

Ha portato con sé il figlio di appena undici anni mentre stava tentando di svaligiare un'abitazione, ma è rimasta chiusa dentro e di conseguenza arrestata. È successo ieri mattina, giovedì 11 novembre, a Milano. La presunta responsabile è una donna di 32 anni che è stata arrestata con l'accusa di tentato furto in abitazione. A dare l'allarme è stato il proprietario dell'appartamento che ha trovato dentro casa la 32enne.

L'uomo ha trovato la 32enne chiusa in una stanza

L'uomo infatti, appena tornato nella sua abitazione, ha sentito dei rumori strani e subito dopo si è accorto che tutte le stanze erano a soqquadro. Tutte tranne una: l'ultima camera in fondo era chiusa a chiave. Dopo averla aperta ha trovato la donna. La 32enne ha cercato di nascondersi e poi scappare dalla finestra. Quest'ultima però era chiusa con delle sbarre. Una volta allertati i poliziotti, gli agenti l'hanno arrestata. Con lei c'era anche il figlio.

Un uomo porta con sé la figlia mentre spaccia, arrestato

Un episodio simile era capitato alcuni mesi fa quando il 15 aprile scorso il padre di una bimba di cinque anni era stato sorpreso a spacciare della droga mentre la piccola lo aspettava in auto. E mentre alcuni agenti lo inseguivano in via degli Etruschi (Zona Molise – Calvairate), altri tentavano di distrarre la bimba che spaventata aveva iniziato a piangere e a chiedere del padre. L'uomo di 38 anni è stato poi arrestato e portato negli uffici della Questura. Per lui l'accusa è stata sia di spaccio, ma anche di abbandono di minore. Per l'uomo era stata inoltre richiesta la revoca della patria potestà.