Va a prendere la legna in un'azienda nel Lecchese e viene investito da un muletto: morto un uomo Un uomo è stato investito da un muletto in un'azienda in provincia di Lecco. È morto sul posto. Non è ancora chiaro se si tratta di un dipendente o di un visitatore esterno all'azienda.

A cura di Matilde Peretto

Un uomo di 85 anni è morto investito da un muletto in un'azienda a Bosisio Parini, centro della Brianza e in provincia di Lecco. È deceduto sul posto nonostante il soccorso immediato dei sanitari. Da quanto si apprende, l'incidente è avvenuto intorno le 14:30 di oggi, mercoledì 5 giugno, nella ditta Clemente Rigamonti che produce tappi a corona e scatole metalliche. La vittima era esterna all'azienda e si trovava lì per prendere dei pallet per fare la legna o per scaricare dei bancali.

Sul posto, oltre all'auto medica del personale sanitario dell'Agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu) e all'ambulanza, anche l'elisoccorso di Como. Presenti anche i vigili del fuoco, i carabinieri di Merate e i tecnici Ats (Agenzia di tutela della salute) Brianza. Quando sono arrivati i soccorsi non si è potuto far altro che constatare la morte dell'85enne.

Inizialmente non era ancora chiaro se la vittima fosse un lavoratore o un visitatore esterno. A confermare l'estraneità dell'uomo sono gli ispettori del servizio di Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'Ats. L'anziano di 85 anni non avrebbe dovuto trovarsi all'interno dell'azienda.

Il guidatore del muletto, un uomo di 40 anni, non ha riportato traumi ma è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Erba. È stato soccorso in stato di shock. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause e la dinamica dell'incidente da parte delle forze dell'ordine.