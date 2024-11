video suggerito

Va a pesca, ma non torna a casa: si cerca Natale Butti, scomparso a Calolziocorte Era uscito da casa probabilmente per andare a pesca a Olginate. I parenti, allarmati dal mancato rientro, hanno allertato le forze dell'ordine che si sono messi alla ricerca del pensionato. Butti ha 80 anni, è alto un metro e settanta e ha una corporatura robusta.

A cura di Carlo Coi

Immagine presa da Facebook

Nella serata di mercoledì 6 novembre, a Calolziocorte, in provincia di Lecco, i parenti di Natale Butti hanno allertato le forze dell'ordine perché l'uomo non è rientrato regolarmente a casa. Si tratta di un pensionato di 80 anni, molto conosciuto in paese, che era uscito da casa per effettuare una passeggiata o per andare a pesca a Olginate.

L'automobile è stata ritrovata a poco più di 2 chilometri dal comune in cui l'anziano vive

Butti, conosciuto in paese con il nomignolo "Tino", si è allontanato in auto dalla sua abitazione in via Corso Europa, a Calolziocorte e non ha più fatto ritorno. La sua automobile, una Fiat panda Bordeaux, è stata ritrovata a Olginate, in via dell'Industria, nella zona tra il fiume Adda e il Lago, a poco più di 2 chilometri dal comune in cui risiede l'anziano.

La famiglia ha diffuso le sue generalità anche sui social. Il pensionato ha 80 anni, è alto poco più di un metro e settanta e ha una corporatura robusta.

Le ricerche delle forze dell'ordine

Le ricerche di Butti sono iniziate nella prima serata di ieri. Sul posto, sono intervenute diverse unità dei vigili del fuoco di Lecco, coadiuvate dalla squadra sommozzatori. I pompieri stanno scandagliando la zona nei pressi del vecchio ponte della ferrovia che collega Olginate a Calolzio.

Sono state mobilitate anche diverse unità dei carabinieri, mentre i droni e un elicottero stanno effettuando le ricerche dall'alto. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano Il Giorno, alcuni testimoni riferiscono di averlo visto a Lecco sul lungolago.