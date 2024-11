video suggerito

Ritrovato morto Natale Butti: il pensionato era scomparso ieri da casa per andare a pesca Sono purtroppo terminate nel peggiore dei modi le ricerche di Natale Butti, pensionato di Calolziocorte (Lecco) scomparso dalla giornata di ieri martedì 5 novembre dopo essersi allontanato per andare a pesca. L'uomo è stato ritrovato senza vita nei pressi di un ponte sul fiume Adda a Olginate.

Sono purtroppo terminate nel peggiore dei modi le ricerche di Natale Butti, 80 anni, pensionato di Calolziocorte (Lecco) scomparso dalla giornata di ieri martedì 5 novembre dopo essersi allontanato a bordo della sua Fiat Panda per andare a pesca. L'uomo è stato ritrovato senza vita nei pressi del ponte pedonale sul fiume Adda tra Calolziocorte e Olginate.

Natale Butti si era allontanato ieri e non aveva fatto più ritorno. L'auto è stata trovata parcheggiata a Olginate, in via dell'Industria, a pochi passi dal fiume.

Le ricerche, iniziate questa notte anche con l'ausilio di fotoelettriche per illuminare la zona, sono proseguite per tutta la giornata di oggi, mercoledì 6 novembre 2024. In campo i Vigili del fuoco con le squadre speleo alpino fluviali e nautiche. Per setacciare la zona sono stati utilizzati anche i droni, e in volo si è alzato persino l'elicottero Drago. Purtroppo, però, le speranze si sono infrante nel pomeriggio di oggi con il ritrovamento del corpo senza più vita nei pressi dell'Adda.