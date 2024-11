video suggerito

Da tre giorni si cerca Gian Paolo Rusconi di Civate: è scomparso con la sua auto Gian Paolo Rusconi è scomparso con la sua auto: ha 67 anni e vive a Civate, in provincia di Lecco. La sua famiglia lo cerca dallo scorso mercoledì.

A cura di Giorgia Venturini

Si cerca il pensionato Gian Paolo Rusconi, residente a Civate, in provincia di Lecco. L'uomo ha 67 anni ed è originario della Valmadrera: è stato visto l'ultima volta mercoledì 6 novembre verso le 12.30 vicino a via Gaggio a Malgrate, poi si sono perse le sue tracce. A riprenderlo a Malgrate sono state le telecamere di video-sorveglianza della zona. Le ricerche sono affidate ai carabinieri.

Intanto sui social la famiglia chiede di essere contattata se qualcuno lo avvistasse. In un post su Facebook si legge:

Stiamo cercando Gian Paolo Rusconi, classe 1957, residente a Civate ma originario di Valmadrera, attraverso le telecamere, l'ultima volta che e' stata rilevata la sua autovettura, e' Mercoledi' 6 Novembre u.s. alle ore 12,30 in localita' Gaggio di Malgrate. L'autovettura con cui si e' spostato e' una SUZUKI modello SWIFT targata DM 393 JJ COLOR GRIGIO. Rusconi Gian Paolo ha con se solo la patente di guida e non ha con se il cellulare. Per qualsiasi informazione siete pregati di contattare il Comando dei Carabinieri di Valmadrera. Grazie.