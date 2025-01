Va a fuoco il tetto di un’abitazione a Lecco: vigili del fuoco al lavoro, ustionata una persona

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

L'incendio a Pescarenico, Lecco (foto da vigili del fuoco)

Il tetto di un'abitazione nel rione Pescarenico di Lecco è andato a fuoco nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 9 gennaio. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto con cinque squadre e altrettanti mezzi per spegnere le fiamme. Stando a quanto comunicato, dopo alcune ore di lavoro i pompieri sono riusciti a contenere il rogo e ora stanno procedendo con la messa in sicurezza dell'area. Nel frattempo, una persona è stata soccorsa in quanto avrebbe riportato diverse ustioni.

I vigili del fuoco al lavoro a Lecco

L'allarme è scattato poco dopo le 13 del 9 gennaio, con il fumo che aveva già formato un'alta colonna ed era visibile a diverse centinaia di metri di distanza. Ad andare a fuoco sarebbe stato il tetto di un'abitazione tra via Borromeo e via Fra Galdino, ma le cause del rogo non sono state ancora individuate.

I vigili del fuoco sono intervenuti con autobotte, autoscala, mezzo funzionario, autopompa serbatoio e carro aria. L'ultimo aggiornamento fornito dai pompieri risale a pochi minuti dopo le 16, quando ormai l'incendio era sotto controllo. Nel corso del pomeriggio continuano le opere di rifinitura e messa in sicurezza delle parti coinvolte dall'incendio.

Intanto, una persona è stata affidata ai sanitari. Le sue generalità non sono state rese note, come ancora l'entità delle ferite, ma pare che sia rimasta ustionata durante l'incendio.

Articolo in aggiornamento