Scoppia un incendio nella cucina di un appartamento di Bergamo: ricoverata una famiglia per intossicazione I vigili del fuoco hanno salvato una famiglia dall'incendio scoppiato all'alba del 21 gennaio in un appartamento Aler di Bergamo. L'abitazione è stata dichiarata inagibile e le quattro persone sono state trasportate in ospedale per una sospetta intossicazione.

A cura di Enrico Spaccini

Un appartamento al terzo piano di un edificio Aler di Bergamo è andato a fuoco nelle prime ore di oggi, martedì 21 gennaio. Per motivi ancora in fase di accertamento, le fiamme sarebbero divampate dalla cucina e in poco tempo hanno raggiunto anche il salotto. L'intervento dei vigili del fuoco, partiti dalla Centrale di Bergamo e da Medolago, è stato tempestivo: grazie a un'autoscala, i pompieri sono riusciti a portare al sicuro la famiglia composta da quattro persone che si trovava all'interno dell'abitazione. Ora si trovano tutti ricoverati all'ospedale di Zingonia per intossicazione, ma nessuno sarebbe in condizioni preoccupanti. L'appartamento, intanto, è stato dichiarato inagibile per i danni provocati dal rogo e per il fumo che ha invaso anche le camere da letto.

L'allarme è scattato intorno alle 4 di oggi, martedì 21 gennaio. Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute in un edificio Aler di via Lagrange, in zona Colognola a Bergamo. Usando un'autoscala, i pompieri sono riusciti a portare in salvo la famiglia che si trovava all'interno dell'abitazione: un uomo, una donna e due ragazzi di circa 20 anni. Dopo aver affidato tutti alle cure dei sanitari, hanno provveduto a estinguere l'incendio. Le fiamme sono state spente in due ore di lavoro.

Stando ai primi accertamenti, l'incendio sarebbe partito dalla cucina dell'appartamento. Non è ancora chiaro il motivo, ma potrebbe essersi trattato di un guasto o di un cortocircuito di un dispositivo elettrico, come una stufa o il boiler che viene usato per riscaldare l'acqua. Sul posto sono arrivati anche i tecnici di Aler. Per il momento, l'abitazione è stata dichiarata inagibile.

La famiglia, invece, è stata trasportata prima alle cliniche Gavazzeni di Bergamo per una sospetta intossicazione e poi all'ospedale di Zingonia. Le condizioni di salute dei quattro non sembrerebbero destare particolare preoccupazione.