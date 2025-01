Scoppia un incendio in una palazzina nel centro d’Iseo: distrutti 2 appartamenti, inagibili altri 3 Nella tarda mattinata del 12 gennaio è scoppiato un incendio nel centro storico di Iseo (Brescia). Ad andare a fuoco è il tetto di una palazzina, che è stata evacuata a causa del fumo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Un incendio è scoppiato nella tarda mattinata di oggi, domenica 12 gennaio, nel centro storico di Iseo (in provincia di Brescia). Ad andare a fuoco, stando alle prime informazioni, sarebbe stato il tetto di una palazzina tra via delle Pieve e vicolo Borni, per motivi che dovranno essere identificati dagli investigatori dei vigili del fuoco. L'intero edificio, reso inagibile dal fumo, è stato evacuato, ma al momento non si registrano feriti o intossicati.

L'allarme è scattato intorno alle 11:30 del 12 gennaio, con una colonna di fumo che era ben visibile da lunga distanza, anche sul lungolago. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute sul posto per arginare le fiamme che avevano ormai invaso l'intero tetto di un'abitazione nel centro storico. L'intervento dei pompieri è stato reso più complesso proprio dalla posizione in cui si trova la palazzina.

Stando a una prima valutazione, a innescare le prime fiamme potrebbe essere stato il surriscaldamento di una canna fumaria, ma le indagini verranno effettuate solo dopo lo spegnimento del rogo e la messa in sicurezza dello stabile. Il fumo generato dall'incendio ha invaso gran parte dell'edificio. Le cinque famiglie residenti sono state evacuate per sicurezza, e per il momento nessuna persona sembra essere rimasta coinvolta nel rogo.

Le fiamme sono state domate dopo cinque ore di lavoro. La casa ha subito danni ingenti. Come comunicato dalla pagina social del Comune di Iseo, due appartamenti sono stati completamente distrutti e altri tre sono stati giudicati inagibili. Le persone sfollate saranno ricollocate in strutture ricettive.