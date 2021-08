Urta un furgone con la sua moto e cade a terra: grave un motociclista di 19 anni Un ragazzo di 19 anni di Palazzolo, in provincia di Brescia, è ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato coinvolto in un incidente con la sua moto a Capriolo. Dalle prime informazioni sembrerebbe che il giovane abbia perso il controllo della moto dopo aver urtato un furgone. L’impatto a terra è stato violentissimo. Subito sono scattati i soccorsi.

A cura di Giorgia Venturini

È un gravi condizioni un ragazzo di 19 anni di Palazzolo, in provincia di Brescia, rimasto coinvolto oggi mercoledì 11 agosto in un incidente con la sua moto a Capriolo. Subito le sue condizioni sono apparse gravi tanto da richiedere il trasporto in ospedale. Stando alle prime informazioni, il giovane era in sella alla sua motocicletta lungo via Palazzolo quando ha urtato un furgone vicino il casello autostradale della A4. Il contatto con il mezzo pesante gli ha fatto perdere il controllo della moto finendo prima contro un cordolo e finisce violentemente a terra.

Il motociclista caduto violentemente a terra

Secondo quanto riporta Il Giornale di Brescia, il 19enne dopo lo scontro è stato sbalzato a una distanza di quasi trenta metri: la caduta gli ha provocato numerosi traumi agli arti. Subito sono scattati i soccorsi: sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno trasportato in ospedale il giovane. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale che hanno provveduto a fare tutti i rilievi del caso: spetterà a loro ricostruire passaggio per passaggio quando successo.

Tragedia in un incidente stradale nella Bergamasca

Lo scorso 9 agosto in via Voltola, a Camera Cornello, in provincia di Bergamo, un un camper con a bordo due turisti francesi è andato fuori strada: nell'incidente è morto un uomo mentre una donna di 77 anni è rimasta ferita. I soccorsi sono scattati immediatamente: sul posto sono arrivati un elicottero decollato da Bergamo, un'ambulanza e un'auto medica. Per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare. Inutili i tentativi di rianimarlo: è morto pochi minuti dopo l'incidente. Insieme ai medici e paramedici sono intervenuti anche i carabinieri di Zogno, al lavoro ora per capire l'esatta dinamica dell'accaduto. Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che il camper sia andato fuori strada finendo nel bosco che costeggia la carreggiata.